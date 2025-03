Flash – Maroc : Mise en place de mesures préventives pour faire face à une éventuelle menace des criquets pèlerins

Dans le cadre du suivi des évolutions relatives à la propagation des criquets dans certains pays voisins, notamment dans la région du Sahel et en Afrique du Nord-Ouest, et compte tenu des risques potentiels de déplacement de certains essaims vers le nord, tous les secteurs concernés et les services spécialisés ont renforcé les niveaux de vigilance, de mobilisation et de préparation afin de faire face à une éventuelle menace liée à la présence de ces insectes, a annoncé le ministère de l’Intérieur, ce samedi.

À cet égard, précise un communiqué du ministère, des essaims de criquets ont récemment été détectés dans des zones restreintes et en nombre limité dans certaines régions du sud-est du Royaume, ce qui a nécessité la mise en place immédiate des mesures préventives adéquates pour contrer toute évolution éventuelle de la situation.

Le ministère affirme que bien que la situation demeure sous contrôle et ne suscite pas d’inquiétude à ce stade, une série de mesures proactives et réactives ont été mises en œuvre, notamment :

– Réactivation des centres de commandement dans l’ensemble des provinces concernées afin d’assurer un suivi rapproché de la situation et d’adopter les mesures nécessaires en temps opportun.

– Mobilisation de toutes les ressources disponibles et mise en état d’alerte des moyens d’intervention en cas de besoin.

– Formation d’équipes spécialisées dédiées à la surveillance et à la lutte contre les criquets, équipées d’appareils modernes, de matériel adapté et de pesticides.

– Déploiement de ressources logistiques, y compris des moyens aériens, pour garantir une réponse efficace et rapide.

Il convient également de souligner que des stocks suffisants de pesticides sont disponibles pour faire face à toute éventualité. Les équipes d’intervention prennent toutes les précautions nécessaires afin de préserver les écosystèmes naturels, protéger la biodiversité et préserver les ressources en eau, la végétation et la faune.

Enfin, tous les services et secteurs concernés restent pleinement mobilisés pour intensifier les opérations de suivi, d’observation et de surveillance, en particulier dans les zones naturelles de regroupement des criquets. Toutes les mesures nécessaires seront prises pour limiter leur propagation et les éradiquer.

Article19.ma