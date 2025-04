Aventure – Le jeune Marocain Benarym entame une odyssée de 24 000 km à vélo à partir de la Terre de Feu

Inédit. Sous un ciel limpide balayé par les vents australs, le Marocain Salaheddine Benarym, âgé de 24 ans, a entamé mardi 1er avril 2025 à Ushuaia, un ambitieux voyage à vélo. Cette aventure le mènera sur plus de 24 000 kilomètres, de la Tierra Del Fuego jusqu’en Alaska, aux confins de l’Amérique du Nord.

La ville d’Ushuaia se trouve en Terre de Feu, à l’extrême sud de l’Argentine. On appelle cette zone « la fin du monde ». Elle se distingue d’une beauté sauvage, avec des glaciers, des paysages balayés par le vent et une profonde sensation d’isolement.

Le périple de ce jeune Marocain s’étendra sur une période de deux années, avec des étapes marquantes en Amérique latine, au Mexique, aux États-Unis et au Canada.

L’un de ses objectifs serait d’assister notamment à la Coupe du Monde 2026, un événement qu’il attend avec enthousiasme.

+ Une passion pour le voyage +

Diplômé en gestion financière de l’université Ibn Tofaïl de Kénitra, Salaheddine réalise, cette fois-ci, son deuxième grand voyage. En 2022, il avait pédalé jusqu’au Qatar pour assister à la Coupe du Monde, conciliant ses deux grandes passions le vélo et le football.

Bien que soutenu par sa famille et ses sponsors, parmi lesquels figurent la firme de l’eau minérale Sidi Ali, la Fondation BMCI, l’association Tibu Africa et l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), il reste sensible à l’inquiétude de ses parents face aux risques d’une telle aventure.

+ Un message pour la jeunesse +

Salaheddine traversera 14 pays, affrontant des conditions climatiques difficiles. Dès les premières semaines, il fera face aux tempêtes glaciales de la Patagonie, aux vents violents et aux routes arides. Son endurance sera mise à rude épreuve dans des zones aussi hostiles que le désert d’Atacama ou les cols vertigineux des Andes.

Au-delà du défi sportif, ce voyage sera une véritable exploration des splendeurs naturelles du continent américain. Il traversera les jungles luxuriantes de l’Équateur, de la Colombie et du Panama, ainsi que les étendues sauvages des États-Unis d’Amérique .

Ce périple représente également une occasion unique d’apprendre l’espagnol directement sur le terrain, en côtoyant les habitants des nombreux pays hispanophones qu’il visitera.

À travers son aventure, Salaheddine souhaite transmettre un message fort aux jeunes poursuivre ses rêves avec détermination et ne jamais reculer face aux obstacles. Suivi par des milliers de passionnés sur les réseaux sociaux, il prouve que l’impossible n’existe pas et espère inspirer d’autres jeunes à entreprendre leurs propres défis. (Avec MAP)

Article19.ma