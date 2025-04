Maroc / USA – Exclusif : Que contient le “Rapport national sur l’estimation du commerce 2025” sur le Maroc présenté à Donald Trump ?

Ce mardi 2 avril, lors de son discours tant attendu à la Maison Blanche, le président américain Donald Trump a annoncé, un tarif de base universel de 10 % sur les importations aux États-Unis. À cette occasion, il a exhibé un lourd document intitulé: 2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers

of the President of the United States on the Trade Agreements Program.

Les pages 269 et 270 de ce document sont consacré au royaume du Maroc et dont Article19.ma a obtenu une copie.

Voici la traduction du contenu de ces deux pages :

MAROC : ACCORDS COMMERCIAUX

L’Accord de libre-échange entre les États-Unis et le Maroc

“L’Accord de libre-échange entre les États-Unis et le Maroc USMFTA est entré en vigueur le 1er janvier 2006. Le Maroc a immédiatement supprimé les droits de douane sur 95 pour cent des biens industriels et de consommation. Le pays a mis en place des réductions tarifaires progressives aboutissant à l’élimination complète des droits de douane sur la plupart des produits en 2016.

Certains produits agricoles sensibles bénéficient de périodes d’élimination plus longues et peuvent être soumis à d’autres dispositions, y compris des contingents tarifaires TRQ.

Les produits issus de secteurs clés des exportations américaines tels que les technologies de l’information, la machinerie, les équipements de construction, les produits chimiques et les textiles bénéficient soit d’une exonération totale des droits de douane, soit d’un traitement tarifaire préférentiel à l’entrée au Maroc.

Les États-Unis et le Maroc consultent régulièrement pour examiner la mise en œuvre et le fonctionnement de l’accord et pour traiter les questions en suspens. Le Comité mixte États-Unis–Maroc est l’organisme central de supervision de l’USMFTA.

POLITIQUES D’IMPORTATION

Tarifs douaniers

Le 1er janvier 2024, conformément à l’USMFTA, le Maroc a publié la circulaire 6519/222 annonçant les modifications tarifaires pour l’année civile 2024. Cette circulaire comprend une liste de produits dont les droits de douane ont été supprimés en 2024, de produits dont la libéralisation tarifaire n’est pas encore achevée, ainsi que des contingents tarifaires agricoles et des mesures de sauvegarde applicables du 1er janvier au 31 décembre 2024. Parmi les changements notables figure l’imposition de mesures de sauvegarde supplémentaires sur les cuisses et ailes de poulet congelées, fraîches ou réfrigérées.

OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE ET BARRIÈRES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES

Obstacles techniques au commerce

En 2023, le Maroc a adopté le décret n° 2.10.421 du 5 Ramadan 1445, stipulant qu’à partir de janvier 2024, les véhicules ne respectant pas la norme d’émissions Euro 6b ne pourront plus être immatriculés dans le pays. Les véhicules lourds disposent d’un délai supplémentaire de 24 mois pour se conformer. En général, le Maroc n’autorise l’importation que des véhicules répondant aux normes du traité de 1958 de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies UNECE, ce qui exclut de fait de nombreux véhicules produits aux États-Unis. Bien que le gouvernement marocain ait officiellement autorisé l’importation de véhicules conformes aux normes de sécurité des véhicules automobiles des États-Unis depuis 2016 sous le décret n° 2-15-89 du 3 Ramadan 1437, les entreprises américaines signalent que les douanes marocaines n’ont toujours pas mis en place une procédure permettant de régulariser cette importation.

Barrières sanitaires et phytosanitaires

En octobre 2022, l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires ONSSA du Maroc a mis en œuvre une exigence sanitaire stipulant que les aliments pour animaux d’origine non animale doivent provenir de zones exemptes de grippe aviaire hautement pathogène HPAI ou être mis en quarantaine pendant 30 jours à leur arrivée.

Le Maroc n’a pas notifié cette exigence à l’Organisation mondiale du commerce OMC. L’Agence de santé animale et végétale du département de l’Agriculture des États-Unis a à plusieurs reprises fourni diverses évaluations des risques à l’ONSSA pour démontrer que le risque de propagation de la HPAI par les cargaisons de céréales est faible ou négligeable. Néanmoins, le Maroc continue d’exiger une attestation émise par l’autorité compétente du gouvernement garantissant que l’aliment d’origine non animale est exempt de HPAI et a été isolé pendant 30 jours. Les États-Unis restent préoccupés par le fait que le Maroc n’a pas partagé d’évaluation des risques justifiant cette exigence sanitaire et de quarantaine.

PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

La protection et l’application insuffisantes des droits de propriété intellectuelle au Maroc continuent de poser problème. Bien que les États-Unis reconnaissent les efforts du Maroc pour lutter contre le piratage et la commercialisation de produits contrefaits, le pays reste confronté à des défis en matière de piratage numérique et demeure un marché prospère pour les produits contrefaits.

Les États-Unis et le Maroc poursuivent leurs échanges sur la politique marocaine relative aux indications géographiques IG. Les États-Unis restent préoccupés par le fait que l’Union européenne UE cherche à négocier des accords avec le Maroc et d’autres pays exigeant une protection excessive des IG européennes comme condition d’accès au marché européen. Les États-Unis rappellent au Maroc l’importance d’évaluer chaque indication géographique de manière indépendante et selon ses propres mérites, tout en garantissant un processus équitable.

OBSTACLES AUX SERVICES

Bien que la réglementation marocaine en matière d’assurance ne semble pas établir de distinctions formelles en fonction de l’origine nationale, les fournisseurs d’assurance américains ont indiqué que, dans la pratique, l’autorité de régulation marocaine dépendant du ministère de l’Économie et des Finances applique un processus d’autorisation qui entrave l’introduction de produits concurrents sur le marché marocain.

AUTRES OBSTACLES

Les entreprises américaines ont signalé des irrégularités dans certaines procédures gouvernementales, notamment le manque d’informations claires et accessibles sur les nouvelles réglementations et certifications applicables aux importations, ce qui constitue l’un des plus grands défis pour l’investissement au Maroc. Elles soulignent également des difficultés dans l’obtention des permis d’importation, des autorisations d’utilisation des terres et d’autres validations administratives. La rigidité des protocoles et la lourdeur bureaucratique entraînent souvent des délais prolongés pour obtenir des décisions et des autorisations, en particulier auprès des entités du secteur public. Par ailleurs, les procédures d’enregistrement des propriétés au Maroc restent un frein au développement des entreprises.

Afin de limiter une fuite excessive des devises, les autorités marocaines autorisent les entreprises locales à prépayer seulement jusqu’à 30 pour cent de la valeur totale d’une expédition avant son importation. Cette restriction pose souvent problème aux exportateurs américains qui exigent un paiement intégral à l’avance. Certains utilisent des lettres de crédit pour pallier cette limitation, mais celles-ci sont coûteuses et les délais de paiement restent longs. Bien que les responsables marocains aient indiqué en 2019 que cette limite de 30 pour cent serait progressivement supprimée sans échéance précise, elle restait en vigueur au 31 décembre 2024. Les États-Unis continuent de plaider pour la suppression de cette restriction.”

Article19.ma