Flash – Donald Trump dévoile une grille tarifaire qui aura « un effet majeur » sur le commerce mondial (BBC World News)

Lors d’un discours live de 50 minutes à la Maison Blanche, le président américain Donald Trump a annoncé, ce mardi soir, un tarif de base universel de 10 % sur les importations aux États-Unis, à l’occasion de ce qu’il a surnommé le « Jour de la Libération ».

Trump dévoile également, devant son cabinet et des invités de marque et des travailleurs, un tarif douanier de 10 % sur les produits britanniques et de 20 % sur les produits européens, sans oublier les 34% qui seront imposés aux produits chinois, et 25% sur les véhicules japonais importés aux Etats-Unis, ce qui constitue un tournant historique pour le commerce mondial, souligne la BBC.

+ Inaugurer « un Âge d’or » pour l’Amérique +

Trump affirme qu’il va inaugurer un « âge d’or » pour l’Amérique et qu’il est temps pour les États-Unis de « prospérer »

Le président s’en prend aux principaux partenaires commerciaux, le Canada et le Mexique, affirmant que leurs pratiques commerciales ne sont « pas équitables ».

Trump annonce également que les droits de douane de 25 % sur tous les véhicules fabriqués à l’étranger entreront en vigueur à partir de minuit, heure locale.

Les tarifs douaniers sont une taxe sur les marchandises importées de l’étranger

Trump affirme que les tarifs douaniers permettront de remédier aux pratiques commerciales « injustes » avec d’autres pays – un point de vue partagé par certaines industries américaines – mais les analystes avertissent que les tarifs pourraient faire grimper les prix mondiaux.

Arricle19.ma