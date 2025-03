Environnement – Le retour des flamands roses à Merzouga

De par la beauté de ses dunes de sable ondulantes, la verdure de ses oasis et palmeraies et l’hospitalité de ses habitants, Merzouga n’en finit pas de charmer tout un chacun, sauf qu’en ces derniers jours, cette destination touristique de renommée mondiale s’est vue attribuer un atout de plus.

Dans un décor des plus spectaculaires, des colonies de flamants roses survolent en rase-motte le lac Dayet Srij, cette réserve naturelle d’une richesse avifaunistique exceptionnelle sise à quelques kilomètres de Merzouga (province d’Errachidia).

Réputé pour sa grande biodiversité, ce lac saisonnier abrite en cette période de l’année de nombreuses espèces d’oiseaux sauvages qui élisent domicile dans ces espaces lacustres ressurgis suite aux pluies salvatrices qui se sont abondamment abattues depuis septembre dernier sur la région de Drâa-Tafilalet.

” Les flamants roses n’avaient pas été observés à Merzouga depuis 2019. Sept ans plus tard, ils font leur retour tant attendu dans les lacs de la région”, explique Hamid Segaoui, un guide touristique à Merzouga, notant que le climat doux en cette période de l’année et la nourriture abondante créent des lieux favorables à cette espèce migratrice pour y faire des aires de repos prolongées.

” Ces beaux oiseaux aux plumages entre blanchâtre et rougeâtre, migrent vers des zones de reproduction dans l’Afrique australe avant de reprendre leur envol vers l’Europe tout en faisant des escales de repos dans plusieurs régions au Maroc en particulier Merzouga”, a-t-il indiqué dans une déclaration à la MAP.

Outre Dayet Srij, la région de Merzouga compte deux autres grands lacs à savoir ceux d’Erg Znigui et Yasmina, fait savoir M. Segaoui venu contempler ces impressionnants paysages accompagné d’un groupe de touristes étrangers.

En effet, ce beau spectacle visuel constitue une aubaine pour les touristes qui déferlent à flot sur Merzouga en particulier durant cette période de la haute saison touristique. La beauté des lacs et les diverses espèces de l’avifaune y présentes, en font un espace privilégié pour les ornithologues.

” C’est tellement beau. Je suis très chanceux d’avoir eu l’occasion de faire le birdwatching au cœur de ces étendues sahariennes “, commente Jean-François, un touriste français, venu explorer les merveilles du Royaume accompagné de ses amis.

“Le décor est tellement fabuleux. Je suis profondément subjugué par la beauté des paysages, l’hospitalité des gens, le contraste entre les dunes dorées, les roches noires et les lacs bleus” , reprend-t-il sur un ton réjoui.

En fait, des milliers de flamants roses peuplent le lac émergent de Dayet Srij, mais pas que. On y retrouve des cigognes, des tourterelles, des canards sauvages, des alouettes et bien d’autres encore.

Article19.ma