Édition – Nouvel ouvrage d’El Habib Lasri : « Le Sahara Marocain et l’Afrique (2017-2024), Engagement Royal et Information en Parallèle »

Le journaliste marocain El Habib Lasri, fort d’une longue carrière dans les médias audiovisuels et la communication, vient de réaliser un nouveau livre en langue arabe consacré au Sahara marocain.

Cet ouvrage de 340 pages explore la profondeur historique et africaine du Sahara, tout en mettant en lumière le rôle clé de l’information dans l’accompagnement de l’engagement de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour défendre l’intégrité territoriale du royaume et renforcer les liens avec l’Afrique.

Divisé en trois parties, le livre de M. Lasri retrace :

1. Le suivi de l’information après le retour du Maroc à l’Union Africaine, mettant en valeur les initiatives royales pour le continent.

2. Le Sahara marocain comme plateforme stratégique, soulignant son rôle central dans la coopération africaine et la diplomatie royale, notamment avec des projets comme l’initiative Atlantique pour les pays du Sahel.

3. Le soutien international au Sahara marocain, avec une analyse des mécanismes d’information et de conviction à travers les reconnaissances internationales et l’utilisation des médias audiovisuels, écrits et digitaux.

En conclusion, l’auteur met en évidence le rayonnement du Maroc grâce à la transformation du rôle de l’information : de simple transmetteur à acteur engagé, aidé par les progrès technologiques.

Ce polyglotte et haut cadre de la chaîne publique, Société Nationale de Radiodiffusion et Télévision (SNRT), M. Lasri est titulaire d’un doctorat et a bénéficié de plusieurs stages de formation, notamment aux États-Unis, en Chine et en Italie. Par ailleurs, il a participé à de nombreuses conférences portant sur la presse, la responsabilité dans le domaine journalistique et le rôle des médias dans le développement socioculturel.

À noter que cet ouvrage est préfacé par Dr Mohamed Harakat, éminent Professeur d’économie politique à l’Université Mohammed V de Rabat.

