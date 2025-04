Tourisme – Au Maroc, une “révolution aéroportuaire” en marche d’ici 2030 (Média)

Un hub aérien entre l’Afrique, l’Europe et l’Amérique. L’Association internationale du transport aérien IATA a salué la Stratégie Aéroports 2030 du Maroc. Pilier essentiel de l’économie nationale, l’aviation, y compris le tourisme lié à l’aviation, a soutenu 856 000 emplois et contribué à hauteur de 7,9 pour cent soit 11,2 milliards de dollars à l’économie en 2023. En outre, 93 pour cent des passagers en partance des aéroports marocains soit 11,7 millions étaient à destination internationale. Le pays a également traité quelque 77 900 tonnes de fret aérien.

Kamil Al-Awadhi, vice-président régional de l’IATA pour l’Afrique et le Moyen-Orient, a déclaré que compte tenu de l’importance croissante de l’aviation pour l’économie marocaine, le lancement de la Stratégie Aéroports 2030 aura un effet positif et durable sur le développement économique et social du pays. Une stratégie complète d’investissement dans les infrastructures aéroportuaires permettra de garantir une croissance future, selon le site spécialisé International Trade and Insurance Journal (ITIJ).

+ Une vision alignée sur la Coupe du Monde 2030 +

Afin de maximiser les bénéfices des investissements dans les infrastructures aéroportuaires, l’IATA a proposé trois priorités pour le Maroc.

Des tarifs, taxes et redevances justes et compétitifs sont essentiels pour favoriser la connectivité alors que le Maroc modernise ses infrastructures aéroportuaires. Le gouvernement doit assurer une collaboration avec les utilisateurs et respecter les meilleures pratiques internationales afin d’éviter une charge financière excessive pour les compagnies aériennes et les passagers.

Les investissements dans les infrastructures doivent être accompagnés d’investissements dans les ressources humaines. Une main-d’œuvre qualifiée est nécessaire pour soutenir la modernisation des aéroports et répondre à la croissance attendue du secteur aérien.

Une régulation intelligente est indispensable pour que l’aviation prospère. Les législations inefficaces sur les droits des passagers en vigueur en Europe et aux États-Unis ne doivent pas être adoptées telles quelles. Le développement de la loi sur les droits des passagers doit s’appuyer sur un cadre respectant les meilleures pratiques et normes de l’industrie.

Ce n’est pas un hasard si la Stratégie Aéroports 2030 coïncide avec le statut du Maroc en tant que co-hôte de la Coupe du Monde 2030, a affirmé Al-Awadhi. Le pays sera sous les projecteurs du monde entier, ce qui représente une excellente opportunité pour démontrer la montée en puissance du Maroc comme hub aérien reliant l’Afrique, l’Europe et l’Amérique du Nord, ajoute ITIJ.

Le Ghana et le Maroc ont récemment signé un accord d’exemption de visa dans le cadre de leurs efforts pour renforcer leurs liens diplomatiques.

Article19.ma