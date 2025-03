Point de vue – L’Occident face à ses minorités : les musulmans en danger ?

Par Mohammed Tijjini *

Depuis quelques années, les musulmans vivant en Occident, et plus particulièrement en Europe, ressentent une pression grandissante. Entre montée des partis d’extrême droite, discours islamophobes et tensions géopolitiques, la situation devient de plus en plus précaire. Si l’histoire nous a appris quelque chose, c’est que les périodes de crise exacerbent les discriminations envers les minorités. Aujourd’hui, les musulmans semblent être la cible privilégiée d’une hostilité grandissante qui pourrait, à terme, se transformer en menace existentielle.

L’Europe connaît une montée en puissance des partis d’extrême droite. En France, en Allemagne, en Italie, en Scandinavie ou encore en Espagne, ces mouvements gagnent du terrain, portés par des discours alarmistes sur l’immigration et « l’islamisation » de l’Occident. Aux États-Unis, le trumpisme a révélé un nationalisme blanc teinté de rejet des minorités, notamment musulmanes, souvent présentées comme une menace pour l’identité occidentale.

Ces discours ne se contentent pas d’alimenter le débat politique : ils transforment les perceptions et nourrissent un climat de méfiance et d’hostilité. En présentant les musulmans comme des envahisseurs, comme une cinquième colonne menaçant les valeurs occidentales, ces idéologies fabriquent un « ennemi intérieur ». Ce procédé n’est pas nouveau : il a été utilisé à travers l’histoire contre différentes minorités, avec des conséquences souvent tragiques.

De la persécution des juifs à l’internement des Japonais. Quel sort sera réservé aux musulmans d’Occident?

L’Europe a une longue tradition d’intolérance religieuse. Les guerres entre catholiques et protestants ont ensanglanté le continent pendant des siècles. L’Inquisition espagnole a persécuté juifs et musulmans, forçant des conversions sous la menace de la mort.

+ Les musulmans d’Europe vivent dans l’insécurité +

Le vingtième siècle a montré à quel point cette intolérance pouvait mener à des catastrophes humaines. L’extermination des juifs par le régime nazi, la mise en ghetto des Japonais aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale sous prétexte de « menace intérieure », sont des exemples de ce qui peut arriver lorsque la peur est instrumentalisée.

Aujourd’hui, le discours anti-musulman suit un schéma similaire. Une minorité est désignée comme responsable des maux de la société, comme une menace culturelle ou sécuritaire, et se retrouve progressivement exclue, marginalisée, puis persécutée.

Si l’islamophobie grandissante est un phénomène préoccupant, il serait injuste de ne pas mentionner le rôle des extrémistes islamistes dans l’attisement de cette haine. Depuis des décennies, des groupes terroristes comme Al-Qaïda, Daesh et d’autres mènent des attentats en Occident, non seulement pour frapper les populations civiles, mais aussi pour alimenter la polarisation et pousser à la confrontation.

Leur objectif est clair : créer une guerre entre l’Occident et l’islam, attiser la méfiance envers les musulmans pour pousser ceux-ci à la radicalisation. Ce jeu dangereux alimente la spirale de la haine et de la répression, où chaque attaque terroriste islamiste renforce le discours des extrémistes de l’autre camp, qu’ils soient extrémistes ou nationalistes occidentaux.

Aujourd’hui, de nombreux musulmans d’Europe, qu’ils soient de première, deuxième ou troisième génération, vivent dans un climat d’insécurité. La méfiance à leur égard augmente, des lois restreignent certaines de leurs pratiques religieuses, des agressions islamophobes se multiplient. Certains parlent déjà d’un « apartheid social » où les musulmans se retrouvent relégués à des quartiers défavorisés, exclus des opportunités économiques et marginalisés politiquement.

Le danger est réel. Il suffit d’un événement déclencheur, une crise économique, un attentat spectaculaire ou une montée en puissance politique d’un leader populiste, pour que la situation dégénère. L’histoire nous a appris que les minorités peuvent rapidement devenir les boucs émissaires de sociétés en crise. Un glissement vers des violences généralisées, voire un « génocide des musulmans », comme certains le redoutent, n’est pas un scénario impossible.

Face à cette situation, la responsabilité est collective. Les sociétés occidentales doivent prendre conscience des dangers de la montée de l’islamophobie et des discours haineux, qui ont toujours mené à des catastrophes historiques. De leur côté, les musulmans doivent aussi dénoncer les extrémistes qui cherchent à provoquer un affrontement, tout en s’engageant dans la défense des valeurs universelles de liberté, d’égalité et de coexistence.

L’avenir des musulmans en Occident dépendra de la capacité des sociétés à résister aux logiques de polarisation et de haine. Car si l’histoire nous enseigne une chose, c’est que lorsque la peur l’emporte sur la raison, les conséquences sont toujours dramatiques.

* Mohammed Tijjini, journaliste et présentateur d’émission

Article19.ma