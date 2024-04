SexScandal – Voici pourquoi « la condamnation pour viol » d’Harvey Weinstein à New York a été annulée

La Cour d’appel de New York a annulé la condamnation pour viol d’Harvey Weinstein en 2020, estimant que le juge du procès historique #MeToo avait porté préjudice à l’ex-magnat du cinéma avec des décisions « flagrantes » et inappropriées, notamment une décision de laisser les femmes témoigner sur des allégations qui ne faisaient pas partie de la cas, selon Associated Press.

La décision de cette haute Cour d’annuler la condamnation pour viol du magnat du cinéma Harvey Weinstein a rouvert un chapitre douloureux du bilan américain concernant l’inconduite sexuelle de personnalités puissantes – une ère qui a commencé en 2017 et a contribué au lancement du mouvement #MeToo. mouvement.

Voici ce que vous devez savoir sur les raisons pour lesquelles la condamnation pour viol de Weinstein a été annulée et ce qui se passe ensuite :

POURQUOI LA CONDAMNATION A-T-ELLE ÉTÉ ANNULÉE ?

La Cour a estimé que le juge de première instance dans l’affaire de viol avait porté préjudice à Weinstein en rendant des décisions « flagrantes » et inappropriées, notamment en permettant aux femmes de témoigner sur des allégations pour lesquelles Weinstein n’était pas accusé.

Dans sa décision par 4 voix contre 3, la majorité du tribunal a déclaré qu’il s’agissait d’un « abus du pouvoir discrétionnaire judiciaire » de la part du juge James Burke d’autoriser le témoignage de ces autres femmes sur « des actes répugnants présumés et un comportement méprisable ».

« Il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’une conduite épouvantable, honteuse et répugnante qui ne peut que diminuer la réputation de l’accusé devant le jury », ont-ils déclaré.

L’avocat de Weinstein, Arthur Aidala, a fait valoir que Burke avait également influencé le procès en donnant aux procureurs la permission de confronter Weinstein, s’il choisissait de témoigner, à propos de son passé, ajoute AP.

