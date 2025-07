Comme autrefois Sparte, Israël vit dans un état de vigilance militaire constant, entouré de « voisins hostiles », et justifie sa politique sécuritaire par “une menace permanente”.

À la différence de Sparte, Israël est une forteresse bardée de technologies, hérissée de capteurs et de murs d’acier — et pourtant, le 7 octobre 2023, le Hamas a franchi ce rempart que l’on croyait impénétrable.

Dans un dialogue avec ChatGPT, il m’avertit que cette comparaison est avant tout symbolique : pertinente sur le plan militaire et géopolitique, elle ne saurait être une équivalence historique. Sparte, rappelle-t-il, avait conquis la Messénie et réduit ses habitants à l’esclavage, instaurant un régime fondé sur la domination d’une majorité soumise, les Hilotes. Une situation qui résonne étrangement avec celle des Palestiniens.

Je l’interroge alors sur la vision cyclique de l’histoire d’Ibn Khaldoun appliquée à Israël.

Voici la synthèse de son analyse.

Dans la première phase, de 1948 aux années 1970:

Israël a vu le jour en 1948, dans le sillage de la déclaration Balfour de 1917 et sous le mandat britannique en Palestine, qui a facilité, puis encadré l’immigration juive en Terre sainte. L’État se construit sur une forte cohésion nationale juive. C’est « l’âge héroïque », celui de la solidarité, des kibboutz, des guerres d’expansion territoriale…Selon Ibn Khaldoun, c’est la phase de naissance, où l’État tire sa légitimité de la ʿasabiyya.

+ Sparte n’a pas été vaincue de l’extérieur, mais rongée de l’intérieur+

Dans une seconde phase, des années 1980 jusqu’aux années 2020:

Israël devient une puissance technologique et économique, tout en renforçant son appareil militaire. Mais cette prospérité s’accompagne d’une fragmentation politique croissante, de tensions internes et d’un affaiblissement progressif de la cohésion sociale. C’est le sommet du cycle.

Enfin, depuis les années 2020 : les signes d’un déclin apparaissent.

Divisions internes profondes, tensions identitaires, polarisation politique, mouvements de protestation massifs, et une dépendance stratégique accrue aux États-Unis.

ChatGPT souligne que cette dépendance, longtemps inconditionnelle, devient aujourd’hui plus fragile , en particulier face aux critiques croissantes de l’opinion publique américaine et des fractures au sein du parti démocrate, suite aux images de violence exercée par l’armée israélienne et dont les Palestiniens sont victimes depuis le 7 octobre 2023 (60.000 morts et 130.000 blessés en majorité des civils inoffensifs).

L’impasse israélo-palestinienne est au cœur de cette fragilisation. Israël maintient son contrôle sur Gaza et la Cisjordanie, sans intégrer les Palestiniens, ni leur accorder de véritable souveraineté.

Cette situation rappelle la position spartiate : une puissance technologique avancée gouvernant, par la force, une population qu’elle ne peut ni assimiler ni éliminer, relève l’IA.

Sparte n’a pas été vaincue de l’extérieur, mais rongée de l’intérieur par les tensions sociales et la révolte des dominés. Pour Ibn Khaldoun, un État entre dans sa phase de décadence lorsqu’il s’appuie uniquement sur la coercition, faute de cohésion interne.

Israël se trouve donc à un tournant historique. Tant que la question palestinienne reste irrésolue, elle continuera de miner l’unité nationale, d’alimenter les tensions internationales (guerre avec le Liban, la Syrie, le Yémen et l’Iran) et d’épuiser la société israélienne de l’intérieur.

Cependant, le cycle khaldounien n’est pas irréversible, signale ChatGPT : « Un État peut se régénérer s’il retrouve un projet commun fondé sur la justice, la solidarité et une vision partagée. »

Cela suppose pour Israël un choix clair : comment vivre avec ses voisins en paix, à commencer par les Palestiniens.

Comme l’a si bien souligné le Monde Diplomatique : « Netanyahou et ses pairs savent très bien qu’Israël ne sera jamais pleinement accepté dans la région tant que les Palestiniens n’auront pas obtenu justice. »

En bref, l’impasse et une absence de visibilité.