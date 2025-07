Édito – Maroc 2050 : le grand âge dans l’angle mort ?

Par Ali Bouzerda

Un diplomate européen en poste à Rabat pense que, dans une dizaine d’années, « le Maroc devra faire face, comme autrefois l’Espagne, au problème complexe des personnes âgées. » Il faut commencer à réfléchir et prévoir « des solutions adéquates dès maintenant », estime-t-il.

Et dans cet ordre d’idées, en 2050, le continent africain abritera plus d’un milliard de jeunes. Mais pendant que le reste du continent vibrera au rythme d’une vitalité démographique exceptionnelle, le Maroc, avec 45 millions d’habitants, lui, risque d’entrer dans une zone grise. Non pas par accident, mais par « inaction », relève-t-il.

Institution officielle, le Haut-Commissariat au Plan (HCP) tire la sonnette d’alarme. Le taux de fécondité au Maroc est tombé à 1,97 enfant par femme en 2024, bien en dessous du seuil de renouvellement des générations (2,1). Dans les grandes villes comme Casablanca ou Rabat, ce taux chute parfois en dessous de 1,7.

En parallèle, la proportion de personnes âgées de 60 ans et plus atteint 13,8 % de la population, soit environ 5 millions de Marocains. Et selon les projections officielles, ils seront plus de 10 millions en 2050, représentant près d’un quart de la population.

Nous sommes en train de vieillir – rapidement – et dans l’indifférence presque quasi générale.

Une bombe à retardement sociale

« في اليوم الذي سنفتح فيه أول دار للعجزة في المغرب، سيكون مجتمعنا في طور الانقراض »، هكذا رد الملك الحسن الثاني على وزيره مولاي أحمد العلوي، حين اقترح عليه تدشين مؤسسة لإيواء المسنين بإحدى المدن الجنوبية التي زارها الملك.

« Le jour où nous ouvrirons la première maison de retraite au Maroc, notre société sera en voie d’extinction », c’est ainsi que le roi Hassan II répondit à son ministre Moulay Ahmed Alaoui, lorsque ce dernier lui proposa d’inaugurer un établissement pour héberger les personnes âgées dans l’une des villes du sud que le roi visitait.

Cette citation est souvent rapportée comme ayant été prononcée à la fin des années 1980, à une époque où la solidarité familiale était vue comme le socle de la société marocaine. L’urbanisation n’avait pas encore entamé la structure nucléaire de la famille marocaine, et il était inconcevable d’installer un membre âgé de la famille dans une maison de retraite. D’ailleurs, ce genre d’établissements était rare.

Ainsi, l’idée sous-jacente : instaurer des « maisons de retraite » serait, selon le roi Hassan II, un abandon des valeurs traditionnelles et une rupture avec le modèle de prise en charge intergénérationnelle.

Les temps ont changé

Près d’un demi-siècle plus tard, le Maroc a beaucoup changé, et continue à changer à un rythme accéléré.

Aujourd’hui, face aux réalités démographiques et sociales, le Maroc s’oriente vers une acceptation progressive des maisons de retraite, même si la citation du roi Hassan II reste très ancrée culturellement.

Le modèle traditionnel où la famille prend en charge ses aînés ne suffit plus. L’urbanisation, l’émigration, le travail des femmes, l’isolement croissant des personnes âgées… tout concourt à fragiliser cette prise en charge. Or, le Maroc ne dispose aujourd’hui d’aucune véritable politique nationale dédiée à la vieillesse, ni en termes d’infrastructure médicale, ni de services de proximité, ni d’accompagnement psychologique.

Les caisses de retraite, déjà déficitaires (notamment la CMR et le RCAR), risquent de s’effondrer si aucune réforme structurelle n’est enclenchée rapidement. Le système de santé, quant à lui, reste largement centré sur la prise en charge des pathologies aiguës, alors que le vieillissement implique une explosion des maladies chroniques (diabète, AVC, Alzheimer, cancers), qui nécessitent des soins coûteux, longs et continus.

L’expérience du voisin espagnol

L’exemple de l’Espagne, notre voisin du nord, est éclairant. Avec un taux de fécondité autour de 1,2, une population vieillissante et des zones rurales désertées, l’Espagne connaît une crise démographique profonde. Elle a dû repousser l’âge légal de départ à la retraite, réformer ses pensions, investir massivement dans l’accueil des personnes âgées, tout en tentant (souvent sans succès) de relancer la natalité.

Mais l’Espagne, elle, possède des marges budgétaires, des institutions solides et une couverture sociale complète. Le Maroc, lui, n’a ni le luxe du temps, ni celui des ressources. Il risque donc de subir la même crise démographique… sans les outils pour y faire face.

Le HCP estime que la fenêtre du dividende démographique – période où la population active est largement majoritaire – se refermera dès 2038–2040. C’est maintenant qu’il faut agir. Pas en 2040, pas quand les dés seront jetés, mais aujourd’hui.

Cela suppose :

Une politique familiale ambitieuse (aides à la parentalité, logements accessibles, conciliation travail/vie de famille)

Une réforme urgente et équitable des systèmes de retraite

La mise en place d’une stratégie nationale de prise en charge de la dépendance

Le développement d’une économie du vieillissement : formation de soignants, création d’emplois dans les services à la personne, promotion du vieillissement actif

Et surtout, un changement culturel profond : vieillir ne doit plus être vu comme un déclin, mais comme une étape digne, utile et intégrée de la vie

Le vieillissement n’est ni une punition, ni un drame en soi. C’est le produit d’un certain progrès : l’allongement de la vie, l’accès des femmes à l’éducation, la baisse de la mortalité infantile. Mais s’il est mal préparé, il devient une crise sociale.

Le Maroc de 2050 se construit dès aujourd’hui. Ce que nous ferons – ou négligerons – au cours des cinq à dix prochaines années déterminera si nos aînés vivront dans la dignité… ou dans l’oubli.

Pour l’heure, le gouvernement Akhannouch a le nez dans le guidon, absorbé par l’organisation du Mondial 2030 et le vacarme médiatique qui l’accompagne.

Le reste peut attendre, semble-t-il…

