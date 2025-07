Palestine – À Rabat, des milliers de manifestants dénoncent « la politique de la faim » à Gaza

Événement. Des dizaines de milliers de personnes ont défilé, ce dimanche dans les rues de Rabat, pour protester contre la politique israélienne à Gaza. Slogans, banderoles et cris de colère ont dénoncé ce que les manifestants qualifient de « génocide en cours », en particulier à travers le blocus alimentaire imposé à l’enclave palestinienne, avec, selon eux, le soutien actif des puissances occidentales.

Organisée par le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation, la manifestation a rassemblé un large éventail de la société marocaine : représentants d’associations locales et nationales, militantes, jeunes, figures politiques et défenseurs des droits humains. Tous ont défilé pour exprimer leur solidarité avec le peuple palestinien et rejeter les politiques de normalisation menées par plusieurs régimes arabes, selon le site arabophone Hespress .

« Aujourd’hui, les Marocaines sont dans la rue pour dénoncer la politique de la faim imposée par l’entité sioniste. Le génocide ne leur suffit pas : Israël affame délibérément la population de Gaza, y compris les femmes, les enfants, les nourrissons et les personnes âgées », a déclaré une militante au sein du Front.

Elle poursuit :

« En tant que femmes marocaines opposées à la normalisation, nous sommes venues faire entendre notre solidarité avec les ventres vides de Gaza. Nous crions haut et fort notre rejet de cette politique barbare. Le peuple palestinien, et en particulier celui de Gaza, fait preuve d’une résilience admirable. »

« Le droit ne disparaît pas avec le temps »

Présent lui aussi à la marche, Abdelhamid Amine, figure de la gauche marocaine et dirigeant du Front anti-normalisation, a déclaré aux journalistes :

« Cette manifestation populaire traduit, une fois encore, notre soutien indéfectible au peuple palestinien, qui subit massacres, famine, destruction et oppression sous toutes ses formes de la part de l’occupation israélienne. »

Le militant a également dénoncé le rôle des puissances étrangères, déclarant :

« Nous condamnons l’agressivité de l’impérialisme américain, ennemi des peuples et instigateur de guerres. »

Et de conclure, avec gravité :

« Le droit ne disparaît pas avec le temps. Le peuple palestinien a le droit légitime d’établir un État souverain sur l’ensemble de son territoire national. »

Article19.ma