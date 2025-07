Médias – Maroc : MEDI1TV et RMI, pôles de confiance dans un paysage médiatique en recomposition (Digital News Report 2025)

Dans un contexte de transition numérique accélérée et de défiance croissante envers les médias, MEDI1TV et Radio Méditerranée Internationale (RMI) se distinguent comme des piliers de confiance dans l’espace médiatique marocain, selon les données du Digital News Report 2025 publiées par l’Institut Reuters et l’Université d’Oxford.

Alors que 78% des Marocains s’informent désormais en ligne, notamment via les réseaux sociaux et les messageries cryptées, la confiance globale envers les médias traditionnels chute à 28%, en deçà de la moyenne internationale. Cette recomposition du paysage médiatique s’accompagne d’attentes renforcées en matière d’éthique, d’indépendance éditoriale et de transparence.

+ Ancrage solide dans l’opinion publique au Maroc et dans les régions voisines +

Dans ce climat de scepticisme, MEDI1TV et RMI émergent comme les médias les plus fiables au Maroc, avec respectivement 66% et 64% de taux de confiance. Un score nettement supérieur à la moyenne nationale, qui reflète un ancrage solide dans l’opinion publique, aussi bien au Maroc que dans les régions voisines, souligne la même source.

Multiplateformes et bilingues (arabe-français), les deux institutions médiatiques conjuguent présence historique et modernisation numérique, à travers le développement de formats courts, de podcasts, de contenus interactifs et d’une stratégie renforcée sur les réseaux sociaux.

“Le professionnalisme, la rigueur éditoriale et l’engagement envers une information vérifiée sont les piliers de notre mission”, affirme un responsable de MEDI1TV, soulignant une ligne éditoriale résolument tournée vers la lutte contre la désinformation et les contenus clivants.

Positionnés comme acteurs stratégiques de la souveraineté informationnelle du Royaume, MEDI1TV et RMI revendiquent également un rôle actif dans le rayonnement régional et continental du Maroc, via une couverture exigeante des enjeux nord-africains, panafricains et panarabes.

Alors que les marques médiatiques “historiques” sont appelées à se réinventer pour conserver leur légitimité, MEDI1TV et RMI tracent leur voie entre héritage, innovation et responsabilité citoyenne, dans un paysage informationnel en pleine transformation.

Article19.ma