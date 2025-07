Point de vue – Autorégulation sous tutelle ? La réforme du Conseil national de la presse inquiète…

Par Jamal El Mouhafid *

« Celui qui veut voler haut doit d’abord apprendre à se tenir debout »

— Friedrich Nietzsche

Si le projet de loi relatif à la réorganisation du Conseil national de la presse (CNP), actuellement à l’étude par la Commission de l’éducation, de la culture et de la communication de la Chambre des représentants, venait à être adopté, l’expérience marocaine d’autorégulation prendrait une forme unique au monde.

En effet, sa composition combinerait deux modes de désignation : l’élection d’une part, et la nomination par délégation d’autre part – ce qui créerait un déséquilibre interne que le Conseil pourrait difficilement gérer à l’avenir.

Indépendamment du contenu des amendements apportés à la loi fondatrice du Conseil – notamment ceux relatifs à la composition, aux modalités de désignation, ou encore aux délais de traitement des plaintes – le projet introduit une distinction nette entre la façon dont les journalistes et les éditeurs accèdent à leur représentation au sein du Conseil.

Tandis que les journalistes sont élus par leurs pairs via un scrutin général ouvert à tous les détenteurs de la carte professionnelle en cours de validité (4.000 journalistes et techniciens), les représentants des éditeurs seraient désignés par les organisations professionnelles auxquelles ils appartiennent.

Un projet contraire à l’esprit de la Constitution ?

Le projet gouvernemental semble déroger à l’article 28 de la Constitution, qui stipule que les pouvoirs publics doivent « encourager l’organisation du secteur de la presse de manière indépendante et sur des bases démocratiques ».

On note aussi que ce projet n’a fait l’objet d’aucune consultation publique préalable avant son dépôt au Parlement , ni de dialogue officiel avec les instances professionnelles. Ce que conteste toutefois le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, qui affirme devant la commission parlementaire que le comité provisoire de gestion du secteur de la presse aurait « consulté les différentes parties professionnelles concernées ».

Le statut juridique particulier du Conseil

Selon le dahir d’application de la loi 90.13 créant le CNP, ce dernier n’est pas une instance professionnelle au sens classique.

Contrairement à des ordres comme ceux des avocats, des médecins ou des architectes, il regroupe non seulement des journalistes professionnels et des éditeurs, mais aussi des représentants d’institutions publiques et constitutionnelles, comme stipulé dans l’article 4 de la loi. Cela fait du Conseil une entité institutionnelle hybride, avec une composition à trois pôles :

Journalistes professionnels élus Éditeurs (désignés) Représentants d’institutions nationales

Autre différence majeure : dans les autres ordres professionnels, l’adhésion est conditionnée au paiement de cotisations, ce qui n’est pas le cas des journalistes au sein du Conseil. Seules les entreprises de presse s’acquittent d’une cotisation annuelle équivalente à 1 % de leur bénéfice net.

Les membres des ordres professionnels comme les avocats, médecins ou ingénieurs doivent obtenir un diplôme spécifique, réussir un concours, et souvent recevoir un agrément administratif pour exercer (par exemple pour les architectes). À l’inverse, l’accès à la profession journalistique dans le cadre du Conseil ne répond pas à ce schéma exigeant, ce qui fragilise davantage l’analogie avec les autres ordres.

Exclusion des représentants des journalistes

Nombre de professionnels déplorent que le projet ait été élaboré sans approche participative. En particulier, le Syndicat national de la presse marocaine (SNPM), pourtant engagé historiquement dans tous les dialogues autour du secteur, est exclu. À l’opposé, les organisations patronales des éditeurs sont reconnues comme interlocuteurs légitimes : elles désigneront leurs représentants selon leur chiffre d’affaires et le nombre de salariés.

Le CNP est investi de missions centrales :

Encadrer l’autorégulation du secteur

Délivrer la carte de presse professionnelle

Élaborer un code de déontologie

Jouer un rôle de médiation et d’arbitrage

Donner son avis sur les projets de lois et décrets liés à la presse

Proposer des mesures de développement pour le secteur

Mais le nouveau mode de désignation inégalitaire, l’usage du chiffre d’affaires comme critère d’éligibilité, ou encore la possibilité accordée au Conseil de suspendre un journal (sans décision judiciaire), sont vus comme des atteintes aux fondements démocratiques de la régulation et à l’indépendance du champ médiatique.

Pour un dialogue urgent et nécessaire

Ce modèle marocain d’autorégulation, contrairement aux exemples des pays nordiques ou européens, semble vouloir se positionner entre régulation et contrôle administratif. Ce qui en ferait un cadre hybride, difficile à classer, et potentiellement instable.

Malgré les divergences entre majorité et opposition sur ce projet, l’enjeu fondamental reste l’indépendance et la crédibilité du Conseil national de la presse – non seulement pour les professionnels du secteur, mais aussi pour la société dans son ensemble et l’image du Maroc à l’international en matière de liberté d’expression.

Au-delà des clivages actuels, les journalistes, les syndicats, les éditeurs et les autorités doivent ouvrir un dialogue constructif. Il est temps de retrouver des points d’accord, de dépasser les divisions personnelles et de restaurer la confiance dans un secteur fragilisé, miné par la précarité et en perte de crédibilité auprès du public.

Cela exige un véritable débat national, sans exclusion ni marginalisation, et un engagement collectif pour élargir les marges de liberté, qui demeurent l’oxygène vital de toute presse digne de ce nom. Source en arabe: Anfasspress.com



* Jamal El Mouhafid est chroniqueur, ex Directeur de l’info à l’Agence Maghreb Arabe Presse et ancien membre du bureau du Syndicat national de la presse marocaine (SNPM).

