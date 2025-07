Diplomatie – Le Portugal réitère son plein soutien à l’initiative marocaine d’autonomie pour le Sahara

Déclaration Conjointe

Visite officielle de Monsieur le Ministre au Portugal à l’invitation de son homologue M. Paulo Rangel, Ministre d’État, Ministre des Affaires Étrangères

Le Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger, M. Nasser Bourita a effectué une visite officielle, au Portugal à l’invitation du Ministre d’État et des Affaires Étrangères de la République portugaise, M. Paulo Rangel, le 22 juillet.

Lors de cette rencontre, les deux Ministres se sont félicités de l’excellence des relations bilatérales qui continuent de connaître de nouveaux élans, renforcées en 2024 par les célébrations des 250 ans du Traité de Paix historique signé entre les deux pays, en 1774, et du 30èmeanniversaire du Traité d’Amitié, de Bon Voisinage et de Coopération, signé à Rabat, le 30 mai 1994.

Les deux Ministres ont souligné la nécessité d’œuvrer pour la mise en œuvre des engagements contenus dans le partenariat stratégique liant les deux pays, entériné à l’issue de la 14ᵉ session de la Réunion de Haut Niveau, qui s’est tenue à Lisbonne en mai 2023. Les deux Ministres ont convenu de l’importance de réaliser la prochaine session de la Réunion de Haut Niveau dans le plus bref délai.

Les deux Ministres se sont réjouis de l’organisation conjointe par le Maroc et le Portugal, en compagnie de l’Espagne, de la Coupe du Monde de Football 2030, mettant l’accent sur la dynamique qu’un événement de telle envergure est susceptible d’enclencher en termes de prospérité et de croissance partagées, ainsi que de rapprochement culturel entre les deux nations.

Le Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger, M. Nasser Bourita a salué l’organisation par le Portugal de la 10ème édition du Forum Mondial de l’Alliance des Civilisations des Nations Unies qui a succédé à la 9ème édition organisée par le Royaume du Maroc, en novembre 2022 à Fès, qui représente un moment fort pour mettre en exergue l’universalité de ses valeurs.

Le Ministre d’État et des Affaires Étrangères de la République Portugaise, M. Paulo Rangel a loué le rôle du Royaume du Maroc en tant que relais de développement et pourvoyeur de stabilité dans la région et en Afrique. À ce titre, il a salué les réformes engagées par le Royaume du Maroc sous la Conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Le Portugal, en tant que pays atlantique, suit avec intérêt les Initiatives Atlantiques lancées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur du Continent Africain, notamment l’Initiative « du Processus des États Africains atlantiques », « l’Initiative Royale Internationale visant à favoriser l’accès des pays du Sahel à l’Océan Atlantique » et le projet de gazoduc « African Atlantique Nigeria – Maroc ». Le Maroc reconnaît la relation privilégiée que le Portugal entretient avec le continent africain, avec ses pays et ses organisations multilatérales. De même, le Maroc reconnaît à cet égard la portée stratégique du travail accompli par le Portugal, notamment à travers le Centre Atlantique, en faveur de la promotion de la stabilité et de la paix tant de la façade atlantique africaine et en Afrique de manière générale .

Dans cette perspective, les deux Ministres ont saisi cette opportunité pour mettre en valeur les potentialités économiques et les moyens à mettre en œuvre à même de renforcer davantage la coopération dans des domaines prioritaires, notamment celui de l’hydrogène vert, appelant à poursuivre les efforts conjoints pour l’installation du projet de l’interconnexion électrique et pour assurer la connectivité, y inclue, maritime, entre les deux pays.

Le Ministre d’État et des Affaires Étrangères de la République portugaise, M. Paulo Rangel a réitéré l’importance du Partenariat stratégique qui lie le Maroc à l’Union Européenne dans tous les domaines y compris en matière agricole et de pêche. Les deux Ministres ont convenu de poursuivre le dialogue pour l’établissement d’un Partenariat Stratégique Maroc–UE sur des bases saines et solides.

Le Royaume du Maroc et la République du Portugal ont souligné leur rôle positif et constructif dans le maintien de la stabilité, de la sécurité et de la paix dans leurs régions respectives, et ont noté leur attachement à ces principes, au multilatéralisme, ainsi qu’à la résolution pacifique des conflits et au respect de l’intégrité territoriale et de la souveraineté des États.