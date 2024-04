Métiers d’irrigation – Colombus 1 rejoint le portefeuille d’investissements d’ERISER

La société ERISER pionnière dans les métiers de l’irrigation s’est doté d’un département d’études hydrauliques et techniques parmi les plus pointus au Maroc, et a participé au saut technologique des métiers de l’irrigation au Maroc en étant systématiquement à la pointe des technologies de l’irrigation et de la gestion de l’eau, selon un communiqué.

A travers cet investissement, Red Med Private Equity souhaite capitaliser sur l’expertise de ERISER dans la gestion de grands projets hydrauliques et doter la société des moyens lui permettant d’adresser la chaine de valeur globale de l’eau.

+ Internaliser la fabrication de près de 35% de ses achats en équipements et intrants +

« A travers cet investissement, le Fonds Colombus 1 s’inscrit dans les initiatives nationales pour la gestion des risques liés au stress hydrique en dotant ERISER de capacités financières, industrielles et technologiques lui permettant de renforcer sa présence nationale et régionale dans les métiers de l’irrigation localisée, gestion de l’eau potable, équipements hydromécaniques et des stations de pompage, pompage solaire et dessalement » indique Abdeslam Ababou, président de Red Med Private Equity.

Le projet de développement inclut par ailleurs une intégration industrielle de ERISER, lui permettant de disposer de l’autonomie et des capacités nécessaires pour accélérer le développement de ses activités.

« Le projet d’intégration industrielle permettra à ERISER d’internaliser la fabrication de près de 35% de ses achats en équipements et intrants, et d’augmenter ainsi son niveau d’autonomie et sa capacité à adresser un plus large spectre de projets hydrauliques et hydriques » indique Mr Zouhair Seffar, fondateur et dirigeant de ERISER.

Par ailleurs, le fonds Colombus 1 entend accompagner la société dans sa démarche d’institutionnalisation, tout en consolidant son ADN de société familiale, écoresponsable et engagée socialement.

« Au-delà du rationnel stratégique et financier, notre investissement vise également à accompagner ERISER dans la transition vers les meilleurs standards opérationnels et de gouvernance, mettre en place une stratégie ESG afin de permettre à ERISER de s’imposer à terme comme un acteur national et régional leader dans la gestion de projets liés à l’eau » indique Mohamed Nasset, Directeur Général de Red Med PrivateEquity.

Article19.ma