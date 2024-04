Investissement – Le Maroc veut s’imposer en tant que leader dans l’industrie de l’aéronautique (Fox News)

Ambition. Les responsables marocains veulent transformer le pays en un centre de l’aviation, en attirant les investisseurs qui visent à étendre leurs chaînes d’approvisionnement à un plus grand nombre de pays avec des travailleurs disponibles et abordables.

Le Royaume fait partie d’une liste plus longue de pays en lice pour des contrats avec de grands fabricants qui cherchent à accélérer la production et à livrer plus d’avions pour répondre à la demande, selon Fox News.

Des entreprises comme Boeing et Airbus – ainsi que les fabricants qui fabriquent leurs composants – externalisent la conception, la production et la maintenance vers des pays du Mexique à la Thaïlande.

+ « Les besoins sont énormes et nous sommes dans une très bonne position » +

Au Maroc, les efforts visant à faire croître l’industrie aérospatiale de 2 milliards de dollars par an du pays s’intimpartie d’une campagne d’une année visant à transformer l’économie en grande partie agraire en subventionnant les fabricants d’avions, de trains et d’automobiles.

Les responsables espèrent que cela s’inscrit dans les efforts déployés pour développer les compagnies aériennes marocaines, y compris la société d’État Royal Air Maroc.

« Les besoins sont énormes et nous sommes dans une très bonne position », a déclaré Hamid Abbou, PDG de la compagnie aérienne. « La plupart des grands fournisseurs en Europe ont du mal à faire travailler les gens dans cette industrie. Nous n’avons pas ce problème. »

Lorsque la demande a rebondi après que beaucoup de trafic aérien se soient arrêtés pendant la pandémie, les fabricants ont été confrontés à des défis pour construire suffisamment d’avions pour répondre à la demande des compagnies aériennes.

Pour Boeing, les retards causés par des problèmes de chaîne d’approvisionnement ont été aggravés par des urgences très médiatisées et des accidents mortels qui ont encore réduit les livraisons.

De l’Europe de l’Est à l’Asie du Sud-Est, de nouveaux niveaux de demande ont forcé les fabricants à chercher de nouveaux endroits pour construire et réparer des pièces.

+ 130 entreprises au Maroc +

Safran Aircraft Engines, un fabricant français, envoie des moteurs pour Boeing 737 et Airbus 320 dans une usine de réparation à l’extérieur de Casablanca tous les six à huit ans, puis les renvoie à des compagnies aériennes de pays tels que le Brésil, l’Arabie saoudite, le Royaume-Uni et l’Irlande.

L’entreprise fait partie des 130 dans le secteur actif au Maroc, où des pièces allant des ailes aux fuselages sont produites dans une industrie qui emploie 42 % de femmes – une proportion qui, selon les lobbyistes de l’industrie, est plus importante que ses homologues de l’industrie manufacturière européenne et nord-américaine.

Bien que de nombreuses entreprises considèrent le Maroc comme une source de main-d’œuvre relativement bon marché, l’industrie et le gouvernement ont travaillé à former des travailleurs qualifiés à l’IMA, un institut pour les professions aéronautiques à Casablanca.

Lors d’un événement célébrant le partenariat de 25 ans de Safran avec Royal Air Maroc, le PDG de Safran, Jean-Paul Alary, a déclaré qu’il espérait que l’industrie aéronautique marocaine continuerait de se développer, en particulier à mesure que la demande à l’échelle de l’industrie augmente et que les entreprises sont confrontées à des pénuries de main-d’œuvre en Europe.

« C’est l’accès à des talents bien qualifiés qui a été bien formé », a déclaré Alary à propos du Maroc. « Ils sont les principaux acteurs pour atteindre nos objectifs. »

Article19.ma