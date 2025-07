Focus – Maroc : Récolte céréalière en baisse en 2025 en raison de la sécheresse persistante (FAO)

– Récolte céréalière inférieure à la moyenne attendue en 2025

La campagne de récolte des céréales de 2025, entamée en mai, s’annonce décevante. Les moissons de blé se sont achevées en juin, tandis que celles de l’orge devraient se poursuivre jusqu’à fin juillet, selon une note rendue public at la FAO*, ce jeudi.

Les précipitations cumulées entre décembre 2024 et février 2025 ont été inférieures de plus de 60 % à la moyenne à long terme dans plusieurs régions agricoles clés, notamment Fès-Boulemane, le Gharb, Grand Casablanca et Tanger-Tétouan.

Il s’agit de la deuxième année consécutive de sécheresse, affectant sévèrement les récoltes et, par conséquent, les niveaux de stocks. Bien que des pluies tardives mais abondantes en mars et avril aient légèrement amélioré l’humidité des sols, la production céréalière est estimée à environ 4 millions de tonnes, soit 27 % en dessous de la moyenne.

Importations céréalières en forte hausse prévues pour 2025/2026

Face à une production nationale déficitaire pour la deuxième année consécutive, les besoins en importations céréalières pour la campagne de commercialisation 2025/2026 (juillet à juin) sont estimés à 11 millions de tonnes, soit plus de 20 % au-dessus de la moyenne.

Pour garantir la stabilité des prix du blé tendre et assurer un approvisionnement suffisant en farine panifiable, le gouvernement a prolongé jusqu’à la fin de l’année la subvention à l’importation de blé, initialement prévue jusqu’en avril 2025.

Inflation alimentaire sous contrôle en 2025

Malgré la tension sur la production agricole, l’inflation alimentaire est restée faible. En mai 2025, elle s’est établie à 0,4 %, contre 0,7 % en avril, atteignant ainsi son plus bas niveau depuis octobre 2024. Cette tendance s’explique notamment par une baisse des prix des légumes, du poisson, de la viande, du pain et des céréales.

*FAO : Food and Agriculture Organisation

Article19.ma