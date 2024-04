Vidéo – Le parti de Istiqlal tient son 18ème Congrès général à Bouznika dans la sérénité et la mobilisation

Le parti Istiqlal organise ce vendredi, à Bouznika le 18ème Congrès général, qui s’apprête à faire peau neuve en renouvelant ses instances dirigeantes et élire son Secrétaire Général.

M. Nizar Batak, candidat à sa propre succession, le secrétaire général du parti Istiqlal et Ministre de l’Équipement et de aspire à un second mandat poursuit la mission politique et organisationnelle des héritiers du fondateur historique Allal El Fassi.

Dans une vidéo publié sur la chaîne officielle du parti Nizar Baraka a lancé un appel à la mobilisation des militants et militantes du parti de la ‘ Balance ‘ autour de ses valeurs fondamentales dont « l’égalitarisme » et qui remontent à plus de 80 ans d’histoire, affirme-t-il.

Il a rappelé à cette occasion que l’Istiqlal fait partie de la coalition gouvernementale, avec une centaine de parlementaires et une présence sans faille dans les régions du Maroc, grâce à la mobilisation et le travail sans relâche sur le terrain de ses militants au service des citoyens.

Article19.ma