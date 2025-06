Marche mondiale pour Gaza – Des activistes marocains bloqués par le silence de l’ambassade d’Égypte à Rabat (Vidéo)

— Palestine : Un appel à la solidarité internationale

La Groupe de travail national pour la Palestine a exprimé publiquement, ce mercredi, son souhait de participer à la marche mondiale pour Gaza, prévue le 12 juin et rassemblant des volontaires de 32 pays.

À Rabat, les organisateurs ont ouvert les inscriptions et reçu de nombreuses candidatures de citoyens marocains désireux de manifester leur solidarité avec le peuple palestinien, a rapporté le site arabophone Alyaoum24.

Un obstacle diplomatique persistant

Malgré l’engagement des volontaires, le départ vers la bande de Gaza via l’Égypte reste incertain.

Le coordinateur du groupe, Abdelhafid Sriti, a indiqué lors d’une conférence de presse que des demandes officielles ont été adressées à l’ambassade d’Égypte à Rabat, ainsi qu’au ministère marocain des Affaires étrangères, mais aucune réponse n’a été reçue à ce jour.

Le trajet envisagé passe par Le Caire, puis Al-Arich, avant d’atteindre Rafah, côté égyptien.

Des démarches en attente et un espoir intact

Chaque volontaire prendrait en charge ses frais de voyage, évalués à 17 000 dirhams. Les membres du groupe insistent sur le caractère politique et humanitaire de cette mobilisation, et non touristique.

Khalid Sefiani, figure de la coordination, a exprimé l’espoir que les autorités égyptiennes facilitent cette initiative pacifique.

Abderrahim Sheikhi, un autre membre actif, a rappelé que le but n’est pas de franchir vers Gaza même, mais de se rassembler symboliquement à Rafah égyptienne pour faire entendre la voix du soutien international.

Article19.ma