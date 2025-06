Politique – La majorité gouvernementale salue les acquis du Maroc sur les plans diplomatique, social et économique

La majorité salue les succès diplomatiques engrangés par le Royaume, grâce à la vision de SM le Roi Mohammed VI. Le récent appui du Royaume-Uni à l’initiative marocaine d’autonomie, qualifiée de « solution la plus crédible et pragmatique » pour régler le conflit, est présenté comme un tournant historique. Il s’agit de la troisième puissance permanente au Conseil de sécurité à soutenir officiellement cette position, après les États-Unis et la France.

Le communiqué souligne les avancées majeures dans la mise en œuvre du projet de l’État social, notamment à travers la généralisation de la couverture sanitaire, le lancement des aides sociales directes, le soutien au logement, et les réformes des systèmes de santé et d’enseignement. Il insiste aussi sur les résultats historiques en matière de dialogue social au profit des travailleurs.

La majorité se félicite d’une croissance de 4,2 % au premier trimestre 2025, soutenue par l’agriculture, l’industrie, le commerce extérieur et le tourisme. Elle met également en avant la création de plus de 282 000 emplois en un an, preuve selon elle de la pertinence des choix politiques et économiques du gouvernement.