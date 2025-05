African Lion 2025 – Le Maroc et les États-Unis s’entraînent à contrer les menaces d’armes de destruction massive

– – Un scénario réaliste au port militaire d’Agadir

Dans le cadre de l’exercice militaire conjoint “African Lion 2025”, les Forces Armées Royales (FAR) et l’armée américaine ont mené, mardi à Agadir, un exercice de lutte contre les armes de destruction massive (ADM). L’opération a simulé l’interception d’un navire suspect transportant des agents chimiques, radiologiques et explosifs, avec à son bord des laboratoires clandestins et du matériel illicite.

Mobilisation tactique et coopération multinationale

L’intervention a mobilisé les unités NRBC, sauvetage inondations et EOD de l’Unité de Secours et de Sauvetage des FAR, appuyées par des plongeurs de la Marine Royale et des experts de la DTRA américaine. L’objectif : tester les capacités de reconnaissance, de neutralisation, de décontamination et de secours dans un contexte de crise extrême.

Renforcement des capacités et interopérabilité régionale

Supervisé par des hauts responsables militaires marocains et américains, cet exercice s’inscrit dans une volonté de renforcer la coopération stratégique, l’interopérabilité et la préparation aux menaces non conventionnelles.

Organisé dans plusieurs régions du Maroc, African Lion 2025 inclut aussi des actions humanitaires et vise à consolider la stabilité régionale face aux nouveaux défis sécuritaires.

