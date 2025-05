Vigilance – Le Maroc renforce sa sécurité pour la CAN 2025 et le Mondial 2030 (DGSN)

– – Drones, caméras et coordination : une architecture sécuritaire renforcée

À l’occasion des Journées Portes Ouvertes de la DGSN à El Jadida, le contrôleur général Hassan Bouzidi a affirmé mardi que les services de sûreté marocains ont consolidé leurs capacités pour anticiper et neutraliser les menaces liées aux grands événements sportifs. Surveillance par drones, caméras sur les axes routiers et salles de commandement ultra-connectées sont au cœur du dispositif.

Sécurité des stades et mobilité des foules sous haute vigilance

Le plan de sécurisation prévoit une gestion fine des flux autour des stades, une séparation stricte des circuits empruntés par les divers acteurs (équipes, journalistes, VIP, supporters) et une surveillance rigoureuse des Fan Zones et transports publics. Objectif : garantir un environnement sûr, fluide et sans incidents.

Un partenariat stratégique pour un Mondial tri-continental

En coordination avec l’Espagne et le Portugal, partenaires pour la Coupe du monde 2030, le Maroc harmonise ses protocoles de sécurité aux normes FIFA et CAF. La Fédération Royale Marocaine de Football souligne l’importance d’un système intégré de sécurité, combinant infrastructures modernisées, billetterie électronique et surveillance intelligente.

Article19.ma