African Lion 2025 – Les États-Unis et le Maroc mènent des opérations de ravitaillement en vol

Dans le ciel au-dessus de la côte nord-africaine, le grondement sourd des moteurs à réaction signalait plus qu’une simple mission de routine : il marquait le renforcement d’un partenariat militaire international.

Des aviateurs américains de l’escadron de ravitaillement en vol 166e (166th Air Refueling Squadron) de la 121e escadre de ravitaillement (121st Air Refueling Wing) de la Garde nationale aérienne de l’Ohio se sont associés à des pilotes marocains de F-16 de la Force aérienne royale marocaine pour mener des entraînements de familiarisation et de maintien des compétences en ravitaillement en vol, dans le cadre de l’exercice African Lion 2025 (AL25), du 13 au 24 mai, au-dessus du Maroc.

AL25, le plus grand exercice militaire annuel en Afrique, réunit plus de 50 nations, dont sept alliés de l’OTAN et 10 000 soldats, pour des entraînements réalistes, dynamiques et collaboratifs dans un environnement austère couvrant plusieurs zones géographiques et fonctions de commandement opérationnel, selon une dépêche des Forces aériennes des États-Unis en Europe et en Afrique.

À bord du ravitailleur KC-135R Stratotanker, le 166e escadron a fourni un soutien essentiel en simulant des procédures de ravitaillement en vol. Cela a permis aux pilotes marocains de s’exercer aux approches critiques et aux techniques de communication, sans transfert réel de carburant, dans ce qu’on appelle des « contacts à sec ».

« Bien que nous n’ayons pas transféré de carburant pendant ces contacts à sec, ce type d’entraînement est essentiel pour maintenir la maîtrise, l’actualité des compétences et la confiance lors d’opérations multinationales », a déclaré le Sergent-chef Anthony Derryberry, responsable des tactiques au 166e escadron de ravitaillement.

Seize pilotes marocains de F-16 ont participé aux vols d’entraînement, réalisant plusieurs manœuvres de contact et perfectionnant les techniques nécessaires pour des ravitaillements sécurisés et efficaces à haute altitude et à grande vitesse.

L’objectif était de renforcer la préparation opérationnelle et l’interopérabilité entre les forces américaines et marocaines, deux acteurs stratégiques de la sécurité régionale et des opérations de coalition.

« Cet exercice représente une occasion rare et précieuse de voler avec l’un de nos partenaires régionaux clés », a déclaré le Colonel Dennis Bird, directeur des opérations du quartier général interarmées de la Garde nationale de l’Ohio. « De la planification des missions aux débriefings post-vol, nous travaillons ensemble à chaque étape. »

Renforcer la capacité des forces à coopérer dans des opérations complexes et multidomaines

Cet exercice à grande échelle vise à renforcer la capacité des forces à coopérer dans des opérations complexes et multidomaines — les préparant à se déployer, combattre et gagner.

Bird a souligné l’importance de cette formation conjointe, insistant sur sa valeur pour développer à la fois l’expertise tactique et la confiance mutuelle.

« Le ravitaillement en vol est une manœuvre complexe, qui exige précision et coordination pour être effectuée en toute sécurité », a-t-il déclaré. « Cet entraînement renforce leurs capacités et approfondit notre coopération et notre interopérabilité avec les Marocains. »

