Éclairage – L’Ascension Discrète du Maroc au Sahel : Une Diplomatie d’Influence Silencieuse

À l’heure des tensions géopolitiques et des rivalités entre grandes puissances, un pays redessine discrètement la carte diplomatique de l’Afrique de l’Ouest — non par la coercition ou le spectaculaire, mais par l’engagement mesuré et une vision stratégique. Ce pays, c’est le Maroc, et à sa tête, le roi Mohammed VI s’impose comme un acteur subtil mais déterminant dans le Sahel, la région la plus instable d’Afrique.

Le 28 avril 2025, lors d’une cérémonie chargée de symboles, le roi Mohammed VI a accueilli au Palais royal de Rabat les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Mali et du Niger — les trois membres fondateurs de l’Alliance des États du Sahel (AES).

Cette rencontre constitue une étape clé dans la stratégie marocaine de long terme visant à se positionner comme un partenaire incontournable pour les pays enclavés du continent.

Au cœur de cette stratégie : l’Initiative Atlantique pour l’Afrique, lancée en 2023, qui offre aux pays de l’AES un accès maritime via les ports de classe mondiale de Tanger Med et bientôt de Dakhla Atlantique, relèvent les analystes du site Modern Diplomacy EU.

Ce site est un média en ligne européen spécialisé dans l’analyse géopolitique, les relations internationales et les affaires mondiales.

Par la coopération, la patience stratégique et les liens historiques le Maroc redéfinit les équilibres géopolitiques en Afrique de l’Ouest

Il ne s’agit pas d’un simple projet d’infrastructure. Comme l’a déclaré un haut diplomate européen en poste à Rabat:

« C’est l’initiative africaine la plus cohérente que nous ayons vue depuis dix ans, sans les conditionnalités idéologiques d’autres partenariats. »

La stratégie marocaine contraste fortement avec les modèles adoptés par d’autres puissances actives au Sahel. La Russie mise sur ses conseillers militaires et ses mercenaires, la Turquie sur un déploiement massif de soft power. Le Maroc, lui, choisit une voie plus discrète : la diplomatie, la logistique, la formation et la coopération au développement, sans bases militaires, ni pression politique, ni déclarations tonitruantes.

Cette approche s’ancre dans des liens historiques, culturels et religieux profonds entre le Maroc et le Sahel — des siècles d’échanges transsahariens, une spiritualité commune portée par les confréries soufies. Rabat ne construit pas une influence ex nihilo : elle réactive et modernise des liens anciens, les inscrivant dans un cadre d’intégration régionale.

La vision du roi Mohammed VI s’apparente à une « diplomatie architecturale » : créer des mécanismes durables plutôt que des événements ponctuels. La réception des ministres de l’AES coïncidait d’ailleurs avec la nomination de nouveaux ambassadeurs marocains en Afrique subsaharienne, signe d’un réalignement plus large de la politique étrangère du royaume.

Les retombées à long terme pour le Maroc sont significatives

Cette stratégie patiente porte déjà ses fruits. Fin 2024, le Maroc a joué un rôle discret mais décisif dans la libération de quatre otages français au Burkina Faso — un fait reconnu dans les cercles du renseignement européen. Grâce à sa neutralité respectée par des acteurs aux idéologies opposées, le Maroc est devenu un interlocuteur de confiance là où d’autres ont échoué.

Pour les membres de l’AES — isolés depuis leur retrait collectif de la CEDEAO et sous le coup de sanctions internationales — Rabat représente bien plus qu’un débouché maritime : c’est une reconnaissance politique et une promesse de réengagement économique sur des bases souveraines.

« Nous avons été profondément touchés par la connaissance qu’a Sa Majesté de notre région et sa volonté de co-construire un nouveau partenariat », a déclaré le ministre burkinabè des Affaires étrangères, Karamoko Jean-Marie Traoré.

Les retombées à long terme pour le Maroc sont significatives : renforcement des liens commerciaux, soutien accru à sa position sur le Sahara occidental, et réputation croissante de pont stratégique entre l’Afrique et le monde atlantique. À l’heure d’un désengagement occidental et de réalignements africains, la diplomatie silencieuse du Maroc pourrait s’avérer la plus durable.

Alors que la région reste marquée par l’incertitude, le modèle marocain propose une alternative à la logique de pouvoir à somme nulle. Comme l’a résumé un haut conseiller marocain :

« Le Roi ne cherche pas à donner des ordres. Il veut proposer des solutions. »

Et ce message semble désormais trouver un écho, non seulement à Bamako ou Niamey, mais aussi à Bruxelles, Paris et Washington, conclua Modern Diplomacy.

