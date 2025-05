Actualité – Casablanca accueille « la 1ère Maison des Alumni » de l’enseignement supérieur français dans le monde

L’Ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier, a inauguré ce vendredi, à Casablanca la toute première Maison des Alumni de l’enseignement supérieur français, en présence de plus de 300 anciens étudiants marocains.

Ce nouvel espace, porté par plusieurs grandes écoles françaises (Sciences Po Paris, HEC, ESSEC, ESCP, EMLyon, École les Ponts et Chaussées et Audencia, etc…), vise à fédérer, accompagner et faire rayonner les diplômés formés en France.

Un lieu inédit pour valoriser les talents marocains formés en France

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la 3ᵉ édition des Journées Mondiales des Alumni, organisée dans cinq villes marocaines autour du thème « Des talents pour changer le monde ».

La Maison des Alumni ambitionne de devenir un centre de mentorat, de réseautage professionnel et de dialogue intergénérationnel, à l’image de la coopération éducative d’exception entre la France et le Maroc.

Avec 45 000 étudiants marocains actuellement en France, cette communauté représente la première diaspora étudiante dans l’Hexagone.

Article19.ma