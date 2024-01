Le pèlerinage nécessite de plus en plus de gros moyens. Et pour cause, les frais du Hajj 2024 pour les pèlerins encadrés par le ministère des Habous et des Affaires islamiques sont fixés à 66.865,50 DH, argent de poche non inclus, a annoncé la tutelle.

Les personnes retenues sont appelées à régler les frais du Hajj auprès de l’une des agences d’Al Barid Bank, munies de leur carte d’identité nationale, et ce à partir du lundi 22 janvier jusqu’au mercredi 31 janvier 2024, a précisé le ministère.

Article19.ma