Éducation – Les écoles publiques reprennent leur rythme normal après trois mois de grève

Après plus de 3 mois de grèves syndicales et les perturbations que l’école publique marocaine a connues, les études ont repris leur cours normal ce début de semaine, pour commencer une nouvelle page.

Pour rappel, un accord définitif a été signé entre le ministère et les syndicats de l’enseignement sur la révision du nouveau statut du secteur de l’éducation nationale, au moment où les répercussions de la suspension de certains enseignants se poursuivent.

“Depuis vendredi les enseignants commencent à regagner les salles de classe, et c’est bon signe !”, a déclaré Mohamed khefifi, secrétaire général adjoint de la Fédération nationale de l’enseignement “FNE” affiliée à l’Union marocaine du travail.

+ L’importance des cours de soutien +

Mohamed khefifi a souligné dans sa déclaration au site arabophone Hespress.com, que les syndicats de l’enseignement et les employés du secteur attendent la transmission du statut au secrétariat général du gouvernement, qui a été retardé pour plusieurs raisons, notamment celles liées à la révision de ses articles, en vue de le soumettre au conseil du gouvernement pour approbation.

“Nous espérons avoir fourni un travail efficient de manière sérieuse et responsable pour la réforme du système éducatif dans son ensemble”, a-t-il ajouté.

À propos de l’absence d’égalité des chances entre les élèves du secteur privé et ceux du secteur public, alors que le premier secteur organise des examens de certification cette semaine, et que le second secteur a à peine commencé les premiers cours de la saison scolaire, M. Khéfifi a souligné qu’il faut reconnaître que l’école publique a subi une perte de temps scolaire et d’apprentissage.

« Il relève au ministère et aux syndicats de gérer ce temps perdu avec diligence, tout en sachant que les cours de soutien auxquelles se sont engagés certains enseignants contribueront à rattraper ce qui est rattrapable », a-t-il confirmé en soulignant que le ministère a rallongé l’année scolaire d’une semaine, mais compte beaucoup sur les cours de soutien, ajoute la même source.

Article19.ma