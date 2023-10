Agriculture – Le Maroc à la conquête du marché allemand avec ses poivrons doux

Le Maroc augmente ses exportations de poivrons doux vers toutes les destinations importantes, y compris l’Allemagne, pendant plusieurs saisons consécutives, le Maroc a augmenté ses exportations de poivrons doux vers l’Allemagne de 10 à 20 % par an.

Au cours du MY 2022/23 (juillet-juin), un volume record de poivrons marocains – 18 200 tonnes – a atteint les marchés de l’Allemagne. En outre, les recettes d’exportation se sont élevées à près de 30 millions de dollars, ce qui était l’indicateur le plus élevé des sept dernières saisons, selon le site spécialisé EastFruit.

« Le Maroc était en fait le seul grand exportateur de poivrons doux à avoir réussi à augmenter les exportations vers l’Allemagne la saison dernière. Dans le même temps, d’autres pays, en raison de divers problèmes, au contraire, ont réduit les approvisionnements sur le marché allemand », déclare Yevhen Kuzin, analyste du marché des fruits et légumes chez EastFruit.

+ L’Allemagne 1er importateur de poivrons doux en Europe +

Il convient de noter que l’Allemagne est l’une des destinations prometteuses pour les exportations du Maroc. Le pays est le premier importateur de poivrons doux en Europe, et dans le classement mondial, l’Allemagne s’est classée deuxième en toute confiance depuis 2017, abandonnant la première place uniquement aux États-Unis.

Plus de la moitié de toutes les fournitures de poivrons doux arrivent au pays en provenance d’Espagne, et près d’un quart du volume total est importé des Pays-Bas. Au total, au cours de la saison 2022/23, l’Allemagne a importé ce légume de 37 pays, dont 4 % de toutes les importations représentaient des approvisionnements en provenance du Maroc.

+ Inflation alimentaire dans l’UE +

En même temps que l’Allemagne continue d’occuper des positions de leader parmi les importateurs, les importations de poivrons doux dans le pays ont légèrement diminué au cours des deux dernières années. Ils ont « affaissé » en raison d’une diminution des approvisionnements en provenance de deux directions clés – l’Espagne et les Pays-Bas. Comme EastFruit l’a écrit à plusieurs reprises, certains pays européens ont été confrontés à de graves sécheresses en 2021-2022, et l’Espagne a été forcée de réduire ses exportations.

« L’inflation alimentaire dans l’UE a également contribué, ainsi que la hausse des prix de l’énergie, qui a atteint des niveaux records l’hiver dernier. En conséquence, les consommateurs ont dû économiser sur des légumes qui ne sont pas essentiels, même en Allemagne, sans parler d’autres pays. Par exemple, en Pologne voisine, les prix de gros des poivrons doux en février 2022 étaient presque deux fois et demie plus élevés qu’à la même période de l’année précédente », souligne Yevhen Kuzin.

Le Maroc cultive des poivrons tout au long de l’année, de sorte que le légume est exporté presque toute l’année. Le produit est importé plus activement sur les marchés allemands, en règle générale, d’octobre à mai.

+ Des exportations en hausse de 46 % +

Le piment doux est une catégorie d’exportation importante pour le Maroc, deuxième en termes de revenus après les tomates. Les principaux acheteurs de légumes sont les pays européens, et l’approvisionnement en poivrons doux sur les marchés européens augmente chaque année.

En conséquence, pendant plus de six ans, les producteurs marocains ont réussi à augmenter les exportations de ce produit de 46 %. Ainsi, au cours du MY 2022/23, près de 170 000 tonnes de poivrons doux ont été importées sur les marchés de 48 pays, ce qui a rapporté au Maroc plus de 192 millions de dollars de recettes d’exportation.

Dans la liste des fournisseurs mondiaux de légumes, le pays d’Afrique du Nord se classe au septième rang, et l’Espagne, la France et l’Allemagne figurent parmi les trois premiers importateurs de poivrons doux du Maroc, ajoute la même source.

Article19.ma