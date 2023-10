Vidéo – L’ouragan Bernard frappe le Maroc et la péninsule ibérique, avec des vents de 100 km/h

Un profond vortex de basse pression a rapidement traversé l’océan Atlantique au cours du week-end, passant au-dessus des Açores et s’approchant du détroit de Gibraltar. Il s’agit d’un ouragan très fort nommé Bernard, entouré des vents en rafales, et la vitesse du vent atteint 100 km/h au large du nord-ouest du Maroc.

Selon le site spécialisé persiadigest.com, le noyau des conditions météorologiques les plus sévères qui lui sont associées est situé dans sa périphérie nord, où des averses très intenses et des orages se déversent dans la mer, mais dans les prochaines heures, ils atteindront le sud du Portugal, générant des conditions météorologiques extrêmement défavorables en Algarve.

22 Oct – Good morning

Strom Bernard will sweep across Iberia, bringing another unsettled day to #Gibraltar

Showers will become more frequent by the afternoon with the risk of thunder. Strengthening SE'ly winds, veering S'ly and SW'ly by evening with local Gales possible. 22C pic.twitter.com/PPi6GRfNWW

— Met Office Gibraltar (@MetOGibraltar) October 22, 2023