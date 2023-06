Diplomatie – Maroc : 23 nouveaux Consuls généraux nommés dont un en Algérie

Les États-Unis, le Canada ainsi que plusieurs pays arabes et européens verront l’arrivée de nouveaux Consuls généraux marocains. Au total, vingt-trois nouveaux Consuls généraux dont neufs femmes, soit 38% du nombre total des postes consulaires, ont été nommés dans le cadre de l’opération de mobilité au titre de l’année 2023 du personnel, annonce dans un communiqué le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Parmi les faits les plus marquants, la nomination d’un nouveau Consul général à Oran en Algérie, malgré la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays depuis depuis août 2021, et les profondes tensions qui les opposent.

Selon la liste des nommés qu’on a pu consulter, l’Espagne est le pays le plus concerné par cette opération de mobilité, avec la nomination de cinq nouveaux Consuls généraux dans les villes de Madrid, Valence, Almeria, Algeciras et Gérone, suivie par la France avec quatre nouveaux Consuls (Marseille, Lyon, Strasbourg et Dijon), et l’Italie avec trois nouveaux Consuls (Bologne, Vérone et Palerme).

Les autres pays concernés sont l’Allemagne (Düsseldorf et Francfort), la Belgique (Bruxelles et Anvers), la Libye (Tripoli et Benghazi), les Pays-Bas (Utrecht), l’Arabie Saoudite (Djeddah ), le Canada (Montréal), ainsi que les États-Unis (Miami).

À Miami, c’est l’ex chargée de la Communication, Chafika Habti qui a été désignée à ce poste. M. Mounir Qatito, membre de l’équipe du protocole aux AE a été nommé consul à Anvers.

D’après le communiqué du ministère des Affaires étrangères, cette mobilité a pris en considération la “forte présence” de la communauté marocaine dans certaines régions du monde, a indiqué le ministère dans un communiqué, notant, à cet effet, qu’il sera procédé à la réouverture des deux postes consulaires en Libye, à savoir Tripoli et Benghazi, ainsi que l’opérationnalisation de l’ouverture du Consulat général du Royaume du Maroc à Miami, afin d’alléger la pression sur le Consulat général du Royaume du Maroc à New York et le service consulaire à Washington.

