Vidéo – Le Maroc aurait acquis un lot de drones sophistiqués israéliens SpyX

C’est un immense pas que vient de réaliser le Maroc dans le renforcement de sa force de frappe. Les Forces armées royales (FAR) auraient réceptionné un lot de plusieurs drones suicide SpyX développés par la société israélienne BlueBird Aero System, a annoncé ce lundi le Forum spécialisé FAR Maroc sur sa page Facebook.

Les drônes en question viendront « renforcer l’arsenal de l’artillerie et de l’infanterie des FAR », selon la même source.

Dans une vidéo partagée par FAR Maroc, l’entreprise israélienne qualifie son drone de « précis », « avancé » et « facilement déployable par une petite équipe », ajoutant que cet engin de la nouvelle génération » procure à son utilisateur un avantage tactique.

Le drone SpyX, d’une longueur de 2 mètres et d’une largeur de 1,4 mètre, fonctionne à l’énergie électrique et possède une portée opérationnelle allant jusqu’à 50 kilomètres, signale-t-on.

تحصلت القوات المسلحة الملكية على إعداد هائلة من الدرونات الانتحارية SPY X من شركة BLUEBIRD.

الدرون الانتحاري الجديد والذي يبلغ مداه 50 كلم وبرأس حربي يزن 2.5كلغ شديد الانفجار سيمنح مشاة القوات المسلحة الملكية قدرات نوعية تجعلها افضل فرق قتالية بالقارة pic.twitter.com/t1ksw42tew — Anir (@lahoucine69) June 19, 2023

+ SpyX procure une « supériorité » sur le champ de bataille +

Le SpyX a également d’une « endurance allant jusqu’à 1 heure et demi », et peut porter une charge hautement explosive de différents types d’un poids maximal de 2,5 kilogrammes, ce qui en fait une arme redoutable et extrêmement polyvalente. Le tout avec une vitesse maximale de vol estimée à 150 km/heure, et qui passe à 250 km/heures lorsque le drône passe en mode attaque, permettant de toucher des cibles statiques ou en mouvement, avec une redoutable précision d’un mètre.

+ Un fort rapprochement maroco-israélien +

D’après le constructeur israélien, SpyX procure une « supériorité » sur le champ de bataille en fonctionnant en tandem avec Vtol, son autre drone de reconnaissance.

La combinaison, selon la même source, permet de détecter la cible facilement, de l’attaquer puis de faire un rapport sur les dégâts infligés à l’ennemi.

Mieux encore, « SpyX offre la possibilité d’annuler une attaque à la dernière minute, permettant ainsi d’éviter d’éventuelles pertes parmi les civils », affirme-t-on.

Cette acquisition vient consolider le très fort rapprochement opéré entre le Maroc et Israël dans le domaine militaire, depuis la reprise des relations diplomatiques en décembre 2020.

Le Royaume aurait passé plusieurs commandes auprès des sociétés d’armement de l’État hébreu, alors que les hauts responsables militaires des deux côtés multiplient les visites à Rabat et à Tel Aviv.

Pour rappel, en novembre 2021, le ministre israélien de la Défense Benny Gantz avait rencontré à Rabat le ministre délégué chargé de l’administration de la défense nationale, Abdellatif Loudiyi, pour conclure un accord sécuritaire qualifié d’”historique”.

Article19.ma