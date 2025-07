Message – Le Roi félicite les membres de la sélection nationale de football pour leur brillant parcours à la CAN féminine 2024

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations aux membres de la sélection nationale féminine de football pour leur brillant parcours à la Coupe d’Afrique des Nations féminine de football 2024, a rapporté la MAP, ce samedi soir.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir suivi avec une grande fierté le brillant parcours de l’équipe nationale à la Coupe d’Afrique des Nations féminine 2024, couronné par une place en finale de ce Championnat continental, que le Maroc a abrité avec une hospitalité chaleureuse et une excellente organisation, dignes du Royaume et de ses invités.

Le Roi a tenu, à cette occasion, à saluer l’esprit exemplaire de compétitivité et le sens élevé de patriotisme dont ont fait preuve les membres de la sélection nationale féminine tout au long de ce championnat, ainsi que leur ferme détermination à consacrer la forte présence du football marocain aux niveaux continental et international, et à représenter, comme il se doit, le sport féminin national.

Le Souverain n’a pas manqué de louer également les efforts de tous ceux ayant contribué à cet exploit, joueuses, staffs technique, médical et administratif, implorant le Tout-Puissant de couronner de succès leur carrière sportive, à même de réaliser les attentes des supporters marocains passionnés qui aspirent à davantage de titres, tout en les assurant de Sa Haute sollicitude et bienveillance. (MAP)

Article19.ma