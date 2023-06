Libertés individuelles – Le ministre Ouahbi fait appel à « l’expérience » et « le savoir » de l’ex-salafiste Abou Hafs

Pour mener à bien le chantier de réforme du Code pénal et du Code de la famille, notamment le volet polémique des libertés individuelles, Abdellatif Ouahbi fait appel à une célèbre figure: Abou Hafs.

Une source proche du ministère de la Justice a affirmé à Article19.ma que l’ex-prédicateur salafiste, de son vrai nom Abdelwahab Rafiki, a été « recruté depuis le mois de mai » en tant que conseiller dans le cabinet du ministre Ouahbi.

M. Ouahbi aurait choisi Abou Hafs pour faire face à ses détracteurs conservateurs qui l de vouloir légaliser des pratiques “contraires” aux principes de l’islam et aux valeurs de la société, comme les relations hors mariage ou encore l’égalité entre les sexes dans l’héritage. Le ministre de la Justice aurait pris son choix après avoir été témoin, lors d’une conférence-débat, d’une intervention “convaincante” de l’ex-prédicateur et détenu salafiste, dans laquelle celui-ci défendait les libertés individuelles.

L’idée serait donc de faire appel au savoir en matière de théologie islamique de Rafiki en tant que “cheikh” et fin connaisseur de la religion et des textes religieux, dans le cadre des débats opposant progressistes et conservateurs au sujet de la place des libertés individuelles dans le Code pénal et le Code de la famille.

Article19.ma