Lancement, ce jeudi 15 juin de MN’7E9NA, campagne pour « la dépénalisation » des libertés individuelles et la refonte du code pénal

MN’7E9NA est une dynamique novatrice et engagée pour que tous les individus au Maroc jouissent de leurs dignité, droits et libertés dans leur globalité et universalité.

L’objectif est de plaider pour un code pénal moderne, adapté aux enjeux de notre époque, qui respecte les libertés individuelles et garantisse une véritable égalité et justice de genre pour toustes.

« La soirée de lancement sera une occasion de réunir des personnes de tous horizons, des jeunes aux aînés, des militants aux personnalités publiques, pour discuter de ces questions cruciales et échanger des idées. Nous présenterons notre dynamique, notre vision et notre plateforme revendicative; des vidéos, podcasts et dessins de presse seront au rendez-vous », selon un communiqué des organisateurs, rendu public cette semaine.

Voici les détails de l’événement :

Date : 15 juin

Heure : 16h30

Lieu : théâtre AQUARIUM – Rabat (https://goo.gl/maps/iXhmnbcXr6H6YKSt6)

Article19.ma