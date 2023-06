Cinéma – Une semaine après « l’explosion » lors du tournage de « Gladiator 2 » à Ouarzazate, Bensaid rencontre Ridley Scott et son équipe

Le ministre de la Jeunesse, de la culture, de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid a visité ce mercredi 14 juin le tournage du film « Gladiator 2 » à Ouarzazate, suite à l’explosion qui a fait, le 7 juin, une dizaine de blessés parmi les membres de l’équipe du film.

Cette visite a été l’occasion pour le ministre de rencontrer le réalisateur de Gladiator, le britannico-américain Ridley Scott et son équipe, et de mettre l’accent sur « les potentialités du Maroc, et plus particulièrement Ouarzazate, comme destination cinématographique mondiale pour accueillir les plus grandes productions cinématographiques internationales », selon un communiqué du ministère.

+ Soutien à Ouarzazate et aux productions cinématographiques +

L’initiative de Bensaid s’inscrit également dans le cadre du « soutien à Ouarzazate et de l’encouragement des productions cinématographiques étrangères dans le Royaume, au vu de l’apport de celles-ci pour l’économie et les populations locales notamment en matière de création d’emploi », ajoute la même source.

Le ministre a par ailleurs rencontré les équipes de tournage sur place, et a réitéré l’engagement de son département à appuyer ce genre de productions pour, assurant que des incidents comme l’explosion sur le tournage de « Gladiator 2 » ne pourra en aucun cas affecter l’image de Ouarzazate comme destination de choix pour les grandes stars du cinéma pour tourner leurs films.

Article19.ma