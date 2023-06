Bilan – Stand du CNDH au SIEL : une grande interaction sur les réseaux sociaux

Les activités organisées dans le stand du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) à la 28ème édition du Salon International de l’Edition et du Livre (SIEL-2023), tenue du 1er au 11 juin à Rabat, ont suscité une grande interaction sur les différentes plateformes de réseaux sociaux.

Selon un communiqué du CNDH, dont Article19.ma a reçu une copie, 300.000 personnes au moins ont consulté l’une des 300 publications ou tweets du Conseil émises dans les différentes langues (arabe, amazigh, anglais et français) sur Facebook et Twitter, tandis que 43.000 autres ont interagi avec ces publications.

Dans un souci de renforcer son interaction avec ses followers sur les réseaux sociaux, le CNDH a veillé à la diffusion en direct de l’ensemble de ses activités organisées au sein du pavillon, poursuit la même source, précisant, à cet égard, que 66 heures ont été diffusées en direct avec interprétation en simultanée vers la langue des signes.

En plus de cette interaction sur les réseaux sociaux, le pavillon du CNDH a accueilli, tout au long des 10 jours du SIEL, des milliers de visiteurs de différentes catégories d’âge et nationalités.

Il a également abrité 11 colloques encadrés par des experts marocains et étrangers (120 personnalités de divers domaines venues du Maroc et des différents continents), avec la participation de représentants de partenaires institutionnels et civils marocains et internationaux, ainsi que d’activistes des droits de l’Homme.

Le stand du CNDH a été le théâtre aussi de 22 débats autour de plusieurs livres et ouvrages portant sur des thèmes d’actualité liés aux droits de l’Homme.

Des centaines d’enfants issus des 12 régions du Royaume ont enrichi les séances matinales du stand du Conseil, souligne le communiqué, précisant qu’ils ont eu l’occasion de s’exprimer sur « leurs préoccupations et leurs aspirations », à travers notamment le théâtre, le chant et la musique.

Le pavillon du CNDH a constitué, en outre, un espace ouvert et inclusif, notamment en veillant à assurer l’accessibilité aux personnes en situation de handicap, assurant l’interprétation en simultanée vers la langue des signes de la plupart des activités organisées et mettant en place des bandes de guidage pour faciliter l’orientation des personnes non voyantes et malvoyantes, outre l’accueil des personnes à mobilité réduite.

Le stand du CNDH, qui a coïncidé cette année avec la célébration par la communauté internationale du 75e anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, a été mis en place sous le signe « 30 engagements universels pour la dignité humaine », le but étant de consacrer la priorité de droits de l’Homme pour assurer leur mise en œuvre et leur effectivité.

Article19.ma