Maroc / Espagne – FRS Iberia lance un nouveau ferry rapide pour renforcer son offre dans le détroit de Gibraltar

L’entreprise de transport maritime FRS Iberia vient de renforcer sa flotte avec le navire à grande vitesse Incat, HSC « Artemis » pour renforcer ses opérations dans le détroit de Gibraltar. Le ferry rapide, rebaptisé « Poniente Jet », a fait l’objet d’une rénovation complète, garantissant un haut niveau de qualité et de finition. finition.

Pouvant transporter 640 passagers, 180 véhicules et jusqu’à 330 mètres linéaires de marchandises, le « Poniente Jet » sera intégré à la flotte de FRS en juillet. Cet ajout stratégique enrichit l’offre de la compagnie d’un ferry rapide entièrement rénové et modernisé.

« Nous sommes ravis de cette acquisition. L’intégration du HSC « Poniente Jet » dans notre flotte permettra à nos clients de bénéficier d’une navigation rapide et confortable, tout en maintenant le haut niveau de service qui fait la réputation de FRS », a déclaré Ronny Moriana, directeur général de FRS Iberia.

+ Privilégier l’excellence +

L’arrivée du HSC « Poniente Jet » renforce l’engagement de FRS Iberia à fournir des services de haute qualité à ses clients, consolidant ainsi sa présence dans la région. La compagnie annoncera d’autres détails concernant l’horaire dans les semaines à venir.

FRS Iberia continue de privilégier l’excellence dans ses opérations, et l’ajout du HSC « Poniente Jet » témoigne de son engagement à offrir de meilleures expériences de voyage maritime dans le détroit de Gibraltar.

FRS, basée dans le nord de l’Allemagne, est une entreprise maritime international qui compte 70 navires et plus de 1.500 employés originaires de plus de 40 pays. FRS transporte chaque année 7,4 millions de passagers et 1,7 million de véhicules sur ses nombreuses lignes maritimes nationales et internationales. Aujourd’hui, le groupe FRS se compose de 21 filiales situées en Europe, en Afrique du Nord et en Amérique.

Dans le détroit de Gibraltar, FRS Iberia est l’un des principaux opérateurs avec 8 navires, allant des ferries rapides pour passagers aux ferries RoPax.

Article19.ma