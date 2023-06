Événement – EFE Maroc fête son 15ème anniversaire et 70.000 jeunes marocains accompagnés pour une insertion professionnelle réussie

Cérémonie. EFE-Maroc, Fondation Marocaine de l’Éducation pour l’Emploi, célèbre cette année son 15ème anniversaire à travers l’organisation d’une rencontre de représentants de ses partenaires publics, privés ainsi que de plusieurs jeunes lauréats de ses programmes toutes promotions confondues.

Depuis sa création en 2008, EFE-Maroc a pour mission l’accompagnement des jeunes chercheurs d’emploi et porteurs de projets dans leur quête de carrière professionnelle réussie, et ce, à travers des programmes de formation en compétences techniques et comportementales les plus demandées sur le marché du travail et en offrant à ses lauréats des opportunités d’embauche dans les secteurs les plus demandés du marché.

Aujourd’hui, EFE-Maroc compte plus de 70.000 lauréats de ses programmes dont 54% sont des femmes.

82% des jeunes ayant bénéficiés des programmes de formation-insertion de la fondation ont pu être intégrés au marché du travail, soit 8.000 jeunes au total, avec un taux de rétention à 6 mois de 80%.

+ Employabilité et renforcement de l’entrepreneuriat au Maroc +

Ces réalisations ont été rendues possibles grâce à l’appui et l’engagement renouvelé de plusieurs partenaires philanthropiques nationaux et internationaux tels que : Accenture, Boeing, Bill&Melinda Gates Foundation, Citi Foundation, Dell Technologies, Silatech, MasterCard Foundation, MEPI, USAID, MCA-Morocco- Cummins- Comunidad de Madrid, AECID, Fondation OCP ….

À ceux-là, s’ajoute une collaboration étroite et solide avec les acteurs majeurs du secteurs public et privé au Maroc à savoir l’OFPPT, l’ANAPEC, les Universités, la CGEM, les fédérations sectorielles et plus de 400 entreprises partenaires sur le royaume.

«Les efforts apportés par EFE-Maroc depuis sa création rejoignent les orientations stratégiques du gouvernement en matière de lutte contre le chômage au Maroc. Notre pays a besoin de ses jeunes talents qui, à leur tour, ont besoin d’accompagnement et d’orientation. C’est pourquoi notre Fondation valorise son écosystème de partenaires et de formateurs qui n’hésitent pas à mettre leurs savoirs, réseaux et expertises au service de notre mission», déclare Mr Amine Berrada Sounni, Président d’EFE-Maroc.

La stratégie de la fondation pour les prochaines années s’articule autour de deux axes majeurs, à savoir le soutien de l’employabilité et le renforcement de l’entrepreneuriat au Maroc.

Ainsi, l’ambition d’EFE-Maroc est de placer en moyenne 2.000 jeunes par an dans des emplois durables et d’accompagner les entrepreneurs et start’up marocaines, à travers un programme de renforcement et d’accélération, pour qu’ils développement leurs activités et deviennent les employeurs de demain.

Article19.ma