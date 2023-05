Partenariat – Le Maroc et le Portugal signent 12 accords de coopération dans des domaines stratégiques

Le Maroc et le Portugal ont signé, vendredi à Lisbonne, 12 accords couvrant différents domaines stratégiques, dans l’objectif de renforcer leur coopération bilatérale.

Ces accords, qui ont été signés lors d’une cérémonie sous la présidence conjointe du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et du Premier ministre portugais, Antonio Costa, à l’occasion de la 14ème Réunion de haut niveau (RHN), concernent tout particulièrement les domaines économique, énergétique, culturel, l’enseignement supérieur, l’artisanat, la solidarité sociale et la justice.

Il s’agit d’un Accord de coopération en matière de protection civile entre les gouvernements des deux pays qui a été signé par le ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine, et des Marocains Résidant à l’Etranger, M. Nasser Bourita, et son homologue portugais Joao Gomes Cravinho. Cet accord établit le cadre juridique applicable en matière de protection civile, qui comprend la protection des personnes, des biens contre les accidents graves et les catastrophes d’origine naturelle ou technologique et ce conformément aux lois en vigueur dans les deux pays.

Il s’agit également d’un Mémorandum d’Entente sur la coopération dans le domaine juridique de la formation et de l’Administration de la justice. Signé par MM. Bourita et Cravinho, ce Mémorandum d’Entente définit les conditions de la coopération institutionnelle dans le domaine juridique, de la formation et de l’administration de la justice entre les deux Ministère de Justice, et ce à travers l’échange d’information sur la législation et la jurisprudence, l’échange d’expérience en la matière, la promotion de la coopération dans la formation des magistrats et des agents de police judiciaire.

+ Un projet de Programme d’application dans le domaine du tourisme au titre des années 2023-2025 +

Un deuxième mémorandum d’Entente dans le domaine du développement et de l’encouragement de l’habitat dans le monde rural a été signé par M. Bourita et Mme Marina Gonçalves, ministre du Logement, visant à intensifier la coopération entre les deux pays, dans le but de développer des partenariats dans le domaine du développement et de la promotion de l’habitat rural, à travers l’échange d’expérience et d’information et l’assistance technique et sociale dans le domaine de l’aménagement du territoire, ainsi que l’échange d’expérience dans le domaine du développement durable dans la construction et les énergies renouvelables.

Dans le domaine culturel, les deux pays ont souscrit un programme d’Application de l’Accord culturel et scientifique pour les années 2023-2024. Signé par MM Bourita et Cravinho, ce Programme d’Application présente un cadre général de coopération entre les deux pays dans les domaines de la langue, de l’éducation, de la recherche scientifique et technologique, de la culture, de la communication, des sports et de la jeunesse.

Le Maroc et le Portugal ont aussi signé un mémorandum d’entente entre le Ministère de la Solidarité, de l’Insertion Sociale et de la Famille et le Ministère du Travail, de la Solidarité et de la Sécurité Sociale.

En vertu de ce mémorandum d’entente, signé par M. Bourita et Ana Mendes Godinho, ministre du Travail, de la Solidarité et de la Sécurité Sociale, les deux parties conviennent de développer leur coopération dans les domaines sociaux, afin de lutter contre la violence à l’égard des femmes, améliorer l’offre de services et de prise en charge dans les Etablissements de Protection Sociale (EPS), promouvoir notamment les droits des enfants et des personnes en situation de handicap.

Dans le domaine de l’Artisanat et de l’Economie Sociale, un mémorandum d’Entente entre les gouvernements des deux pays a été signé par Mme Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire et Mme Ana Mendes Godinho, ministre portugaise du Travail, de la Solidarité et de la Sécurité Sociale, dans l’objectif d’établir un cadre juridique de coopération en matière d’artisanat et d’Economie sociale et solidaire, à travers l’échange d’expérience et d’expertise dans le domaine de la formation professionnelle et le perfectionnement des artisans, l’encouragement de partenariat professionnel et l’échange de documentation.

Les deux pays ont également souscrit un projet de Programme d’application dans le domaine du tourisme au titre des années 2023-2025. Signé par Mme Ammor et António Costa Silva, ministre de l’Economie et de la Mer, il a pour objectif de promouvoir la coopération entre les deux pays dans le domaine du tourisme, à travers l’échange d’expertise, le savoir-faire en matière d’ingénierie touristique, les bonnes pratiques sur le tourisme durable et les expérience en matière de montage et d’opérationnalisation de dispositifs d’appui aux TPME, le développement de la formation et la qualification des ressources humaines œuvrant dans le secteur du tourisme, ainsi que le développement des actions de promotion conjointe dans les marchés lointains.

Par la même occasion, un mémorandum d’entente dans le domaine de la Recherche et Développement a été signé par M. Abdellatif Miraoui, ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation et Elvira Fortunato, ministre de la Science, de la Technologie et de l’Enseignement Supérieur. Le Mémorandum d’Entente a pour objet de définir les modalités et les conditions d’une collaboration entre les Parties dans les domaines prioritaires et à fort potentiel de partenariat liés à l’enseignement supérieur, à la recherche scientifique et à l’innovation et ce à travers la promotion de la coopération académique et scientifique, le développement des échanges et la mobilité des étudiants.

En outre, un mémorandum d’entente dans le domaine de l’environnement et du Développement Durable a été signé par Laila Benali, ministre de la Transition Energétique et du Développement durable, et Duarte Cordeiro, ministre de l’Environnement et de l’Action Climatique, dans l’objectif de développer la coopération bilatérale dans le domaine de l’environnement et du développement durable, la gouvernance environnementale, la transition énergétique, l’assainissement liquide et la dépollution industrielle, et ce à travers l’échange d’informations et de visites, l’accueil réciproque des stagiaires, ainsi que toute forme de coopération convenue par les deux Parties.

Dans les domaines de la Jeunesse, des Femmes et de la non-discrimination, M. Mohamed Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, et Ana Catarina Mendes, ministre adjoint et des Affaires Parlementaires, ont signé un autre mémorandum d’entente ayant pour objectif de développer la coopération dans les domaines de la jeunesse et de la femme, à travers l’échange d’expertise et de bonnes pratiques, l’appui à la gouvernance des maisons de jeunes, la promotion de l’entreprenariat féminin et l’autonomisation économique et sociale des femmes.

Par ailleurs, un projet de Protocole d’Accord entre le ministère de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des Politiques et le Secrétariat d’Etat au Commerce International et l’Investissement Etranger, a été signé par M. Mohcine Jazouli, ministre délégué auprès du chef de gouvernement chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’évaluation des Politiques publiques, et Bernardo Ivo Cruz, Secrétaire d’Etat de l’Internationalisation. Ce Protocole a pour objet de définir les orientations stratégiques, les secteurs prioritaires et les modalités de mise en œuvre de la collaboration entre les Parties concernées, notamment en matière de promotion et de facilitation des investissements directs entre les deux pays dans les secteurs économiques.

Par la même occasion, un Projet de Protocole de Coopération dans le domaine portuaire entre l’Agence Nationale des Ports (ANP) et l’Association des Ports du Portugal (APP) a été signé par M. Othmane Bahnini, Ambassadeur du Maroc à Lisbonne, et M. Joao Gomes Cravinho, ministre portugais des Affaires Etrangères, avec pour objet la mise en place d’un cadre favorisant la promotion de la coopération entre l’APP et l’ANP pour asseoir un système d’échanges d’expériences et d’expertises et de bonnes pratiques permettant d’améliorer l’efficacité et l’efficience des prestations portuaires et promouvoir leurs places portuaires respectives. (MAP)

