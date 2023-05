Édition – Le Policy Center dévoile son 13ème volume conjoint du rapport des « Dialogues Stratégiques »

Constat. Le Policy Center for the New South (PCNS) et HEC Center for Geopolitics ont annoncé la parution du 13ème volume du rapport des Dialogues Stratégiques, avec deux grands thèmes, le premier « la fragmentation du monde » est un sujet d’intérêt global, l’autre « l’Afrique des Grands lacs » traite d’une question à portée plus régionale, selon un communiqué.

Il est à noter que le rapport fait suite à des débats qu’organisent les deux institutions, et a été présenté le vendredi 12 mai 2023 à Paris.

Dans la première partie, les auteurs se penchent sur le système international actuel où plusieurs blocs ont surgis : le bloc occidental, le bloc eurasien et le groupe des pays d’Afrique et du Pacifique. Ces blocs n’ont pas affaiblit pour autant la bipolarité actuelle entre les États-Unis et la Chine, il est question d’une nouvelle bipolarité accompagnée d’une multipolarité non organisée, qui se reflète dans la montée des phénomènes de l’émergence consacrée par la création du G20 et d’un néo-non-alignement.

Sont également examinés les leviers d’union et les facteurs de fragmentation du monde arabe, tout en se penchant sur l’impact de cette ambiguïté sur le fonctionnement de la Ligue arabe. La fragmentation est également économique, elle touche autant les marchés que le système monétaire international, sans oublier les perturbations que subit l’intégration régionale notamment en Afrique.

La deuxième partie décortique l’Afrique des Grands lacs ; une région qui oscille entre deux dynamiques géopolitiques contradictoires : la fragmentation et l’unification, qui alimentent respectivement le conflit et la coopération. Les auteurs y décrivent les différents aspects des enjeux de la région : sécuritaires bien sûr, économiques, ainsi que l’utilisation dangereuse de l’identité collective pour justifier des conflits ou des tensions entre différents groupes ou nations.

Les sujets suivant ont été examinés avec plus de profondeur : la diplomatie militaire du Rwanda en RCA (République Centrafricaine) et en Mozambique, les groupes armés non-étatiques (GANE) présents à l’Est de la république démocratique du Congo, les relations diplomatiques et économiques entre l’Inde et l’Afrique des grands lacs de même que les limites de cette relation, et enfin l’évolution de la présence russe dans la région des Grands Lacs et les déterminants de cette dynamique.

