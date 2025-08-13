Tragédie – Netanyahu esquisse son « plan de colonisation » de Gaza

Ce mercredi, on a une idée claire pourquoi après des mois d’opérations militaires israéliennes, de bombardements aériens et de combats au sol, la bande de Gaza apparaît aujourd’hui largement détruite. Des quartiers entiers ont été rasés, des infrastructures vitales anéanties et de vastes zones rendues inhabitables:

Le Premier ministre israélien affirme vouloir “autoriser” les Gazaouis à émigrer vers l’étranger, suscitant l’inquiétude de la communauté internationale.

Israël « autorisera » l’émigration à l’étranger des habitants de la bande de Gaza souhaitant quitter le territoire, a annoncé mardi 12 août Benjamin Netanyahu.

Dans une interview en hébreu accordée mardi à la chaîne internationale I24 News, le chef du gouvernement israélien a estimé que « cela arrive dans tous les conflits », citant les exodes massifs en Syrie, en Ukraine ou encore en Afghanistan.

« Donnez-leur la possibilité de partir, tout d’abord, de quitter les zones de combat et, généralement, de quitter le territoire s’ils le souhaitent », a-t-il plaidé.

+ Les israéliens tentent de leurrer “ des pays d’accueil”+

Le Premier ministre a précisé que l’émigration serait possible « pendant les combats » à l’intérieur de Gaza et vers l’étranger. « Nous ne les poussons pas dehors, mais nous leur permettons de partir », a-t-il assuré, ajoutant que des discussions étaient en cours avec « plusieurs pays d’accueil », sans en révéler la liste.

Pour M. Netanyahu, « la chose la plus naturelle, pour tous ceux qui disent se soucier des Palestiniens, est d’ouvrir leurs portes ».

Cette annonce intervient alors que le cabinet militaire israélien prépare une nouvelle étape de l’offensive dans l’enclave palestinienne, avec pour objectifs affichés la libération de tous les otages israéliens et la « victoire » sur le Hamas.

L’armée prévoit de prendre le contrôle de la ville de Gaza et de plusieurs camps de réfugiés voisins, zones parmi les plus densément peuplées du territoire, selon le HuffPost.

+ Forte réprobation internationale, mais…+

Le plan de M. Netanyahu a suscité de nombreuses critiques à l’étranger. L’ONU a mis en garde contre une « nouvelle calamité » aux répercussions régionales.

Aucun calendrier précis n’a été communiqué par l’armée. « Je veux atteindre l’étape finale, mettre fin à la guerre, obtenir la libération de tous nos otages et vaincre nos ennemis », a simplement affirmé le Premier ministre.

Depuis le déclenchement de la guerre en octobre 2023, la bande de Gaza subit une offensive israélienne d’ampleur inédite, consécutive à l’attaque du Hamas sur le sol israélien. Plus de 2 millions de Gazaouis vivent sous blocus, avec un accès limité à l’eau, à l’électricité et à l’aide humanitaire.

L’exode forcé ou encouragé des populations civiles est considéré par plusieurs organisations de défense des droits humains comme une violation du droit international.

Article19.ma