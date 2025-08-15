Armement – Maroc : vers l’acquisition historique du F-35, inquiétudes régionales (Military Africa)

— Un contrat inédit en Afrique

Le Maroc s’apprête à finaliser l’achat de 32 chasseurs furtifs F-35 Lightning II de Lockheed Martin, devenant le premier pays arabe et africain à disposer de cette technologie de 5ᵉ génération.

L’accord, estimé à 17 milliards de dollars sur 45 ans, couvrirait également la maintenance et le soutien logistique. L’aval d’Israël, indispensable pour toute vente de ce type à un État arabe, a été obtenu, ouvrant la voie à une concrétisation dès cette décennie, selon le site spécialisé Afica Defense.

Cette acquisition s’inscrit dans une stratégie de modernisation accélérée : réception prochaine de F-16 Viper Block 72, mise à niveau de la flotte existante au standard F-16V, avions espions Gulfstream G550 équipés de systèmes israéliens, et déploiement de satellites de surveillance.

+ Réaction immédiate d’Alger +

Le Maroc viserait une pleine capacité opérationnelle autour de 2035, grâce à la compatibilité de formation et d’équipements avec les alliés de l’OTAN, ajoute la même source.

L’Algérie voit dans ce programme une menace directe à sa supériorité aérienne. Elle compte sur la livraison prochaine de Su-57 et Su-35 russes, commandés en 2018, pour renforcer ses forces et contrer l’avantage technologique marocain. Cette rivalité s’inscrit dans le contexte sensible du Sahara.

+ Course aux armements +

En parallèle, l’Égypte discute avec Pékin de l’acquisition de J-10C et potentiellement de J-31 furtifs, pour moderniser sa flotte et diversifier ses fournisseurs, face à l’expansion de l’arsenal israélien en F-35.

Military Africa considère que l’introduction du F-35 au Maroc pourrait rebattre les cartes en Méditerranée et en Afrique du Nord, fragiliser l’équilibre militaire et déclencher une escalade régionale. L’Espagne, déjà attentive à l’évolution de la situation, pourrait être impactée par ce rééquilibrage stratégique.

Article19.ma