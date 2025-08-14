Marhaba 2025 – Plus de 3,1 millions de MRE ont regagné le Maroc depuis le 10 juin (officiel)

Depuis le 10 juin, 3.160.000 Marocains résidant à l’étranger (MRE) sont entrés au royaume par les différents points d’accès, selon un bilan communiqué par la Fondation Mohammed V de Solidarité et relayé, ce jeudi, par le site officiel SNRT News.

Ce chiffre représente une hausse de 10 % par rapport à la même période de 2024. Le port Tanger Med concentre à lui seul plus de 600.000 arrivées.

+ Des vacances au pays, mais ailleurs qu’avant +

Contrairement à certaines affirmations médiatiques évoquant un désintérêt des MRE pour le Maroc, les chiffres témoignent d’un fort retour.

En revanche, selon des sources officieuses, beaucoup auraient délaissé les lieux traditionnels de villégiature jugés « trop chers », notamment en raison de la baisse de l’euro face au dirham, préférant des destinations plus abordables à l’intérieur du pays.

+ Changement des habitudes de consommation +

Chaque été, l’opération « Marhaba » mobilise un important dispositif logistique et humain pour faciliter l’accueil des MRE, qui représentent plus de 10 % de la population marocaine.

Les entrées estivales sont un indicateur clé pour le tourisme, le commerce et les transferts financiers vers le Maroc. Cette année, la tendance est marquée par un retour massif, mais avec un changement des habitudes de consommation et de séjour.

