Édito – Ssi Akhannouch et « les jours du Chien »

On raconte que le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, travaille tard le soir, parfois au-delà de minuit, en compagnie de son ministre du Budget, Faouzi Lekjaa, qui cumule par ailleurs la présidence de la Fédération royale marocaine de football.

Leur priorité semble urgente : trouver les financements nécessaires pour les infrastructures sportives et autres projets afin d’être prêts pour la Coupe du monde 2030.

Sans vouloir jouer les rabats-joie, leur trajectoire semble croiser celle de Sirius, l’« étoile du Chien » qui, dans Les Géorgiques de Virgile, annonce des temps où la vigilance doit être de mise.

Bien évidemment, le chef du gouvernement est un homme averti, mais son horizon immédiat ne s’éclaire pas seulement de lumière céleste : il risque de s’assombrir par une autre affaire de chiens, bien terrestres cette fois.

+ Un projet de loi qui mord +

Le gouvernement vient d’adopter un projet de loi n°19.25 interdisant l’alimentation, l’hébergement ou les soins aux animaux errants dans les espaces publics, sous peine d’amendes allant de 1.500 à 3.000 dirhams.

Des amendes qui rappellent celles adoptées dans des pays comme la Suisse. Curieuse approche ?

Adopté par la coalition RNI–PAM–Istiqlal, le texte devrait passer au Parlement comme une lettre à la poste, la majorité étant acquise. Certains députés, filmés assoupis pendant les débats, ne risquent pas d’y voir malice.

Pourtant, la mesure inquiète : pourquoi ne pas avoir opté pour une amende symbolique de 100 ou 200 dirhams ?

Depuis le COVID-19, il est courant de voir croquettes et eau laissées dans la rue pour les chats errants, geste d’humanité que cette loi réprimera au nom de la propreté urbaine… ou de l’image à soigner pour la FIFA ?

Le texte ne précise pas si l’interdiction vise uniquement les chiens ou également les chats errants.

Il prévoit aussi la création de centres spécialisés pour accueillir et soigner ces animaux, ainsi qu’un système de déclaration électronique pour les héberger à domicile.

Mais qui nourrira et soignera des centaines de milliers d’animaux, voire des millions, dans un pays où la misère humaine elle-même n’a pas été encore éradiquée ?

L’examen du texte en commission a eu lieu le 22 juillet 2025, dans un silence médiatique quasi total. Aucun débat public n’a été organisé, alors qu’une telle mesure bouleversera les habitudes dans toutes les villes et villages du royaume.

On évoque une campagne dans la presse britannique autour du décès d’une touriste mordue par un chiot au Maroc. Mais un fait divers suffit-il à justifier cette précipitation législative ?

+ Et les autres « errants » ? +

Comme me le rappelait un confrère de la presse arabophone :

« Et si le gouvernement Akhannouch commençait par s’occuper d’abord des mendiants errants que nous croisons chaque jour, notamment aux périphéries des villes du royaume ? »

Des sources non officielles comme World Population Review listent environ 380 000 personnes sans domicile au Maroc pour 2023.

No comment !

Mutatis mutandis

On en revient peut-être à la leçon de Sirius dans Les Géorgiques : savoir reconnaître les signes avant-coureurs des mauvais jours.

Article19.ma