Catastrophe – Maroc : les pompiers luttent contre un vaste incendie à Chefchaouen

Un important incendie de forêt, déclenché le 12 août dans les massifs forestiers de la commune de Derdara (province de Chefchaouen), reste partiellement actif malgré la maîtrise de trois des quatre foyers principaux, a annoncé l’Agence nationale de l’eau et des forêts (ANEF).

+ 500 hectares détruits, mobilisation massive +

Environ 500 hectares de forêts et de terres agricoles ont été ravagés, sans victimes recensées. Près de 450 pompiers, agents forestiers, militaires et volontaires locaux sont mobilisés, épaulés par huit avions, dont quatre Canadair, pour venir à bout des flammes attisées par des vents violents et un terrain escarpé, selon l’AFP, cité par le Monde Afrique.

Le directeur général de l’ANEF, Abderrahim Houmy, évoque « le plus grand incendie de l’année » avec une propagation « exceptionnelle ». Dans certaines zones, les flammes se sont approchées de stations-service, habitations et du centre de Derdara. Des habitants ont participé aux opérations avec des moyens rudimentaires.

+ Autres foyers et enquête en cours +

Un autre incendie, survenu dans les montagnes de la province voisine de Tétouan, a été circonscrit dans la matinée du 13 août. Les autorités ont ouvert une enquête pour déterminer l’origine du feu.

Selon le programme européen Copernicus, le nord du Maroc fait face cette semaine à un risque d’incendie « extrême à très extrême » en raison d’une sécheresse persistante depuis 2018 et d’une vague de chaleur accompagnée du chergui, ajoute les mêmes sources.

