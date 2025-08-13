Drame – Maroc : inquiétudes sur l’état de santé du militant anti-sionisme, Sion Assidon (Communiqué)

La situation médicale du militant marocain, Sion Assidon, figure de la lutte contre la normalisation avec Israël, suscite une vive inquiétude, a indiqué mardi la Front marocain de soutien à la Palestine et de lutte contre la normalisation.

Selon un communiqué de la Coalition, dont Article19.ma, a reçu une copie, le défenseur des droits humains et coordinateur de la branche marocaine du mouvement BDS a été retrouvé inconscient à son domicile le 11 août, présentant « des blessures inhabituelles à la tête et à l’épaule ».

L’intervention, effectuée en présence de la police et de proches, a conduit à son transfert d’urgence dans une clinique de Mohammedia, où il a subi une opération chirurgicale au cerveau, précise le communiqué.

Les médecins ont diagnostiqué « un saignement au cerveau et aux poumons » et placé le militant en soins intensifs sous assistance respiratoire, précise le texte.

+ Appel à une enquête +

La Front marocain affirme que « le flou qui entoure l’incident rend plausible l’hypothèse d’un ciblage », compte tenu de la stature politique et militante de M. Assidon, ancien prisonnier politique, issu d’une famille juive marocaine, engagé depuis des décennies pour la démocratie et la cause palestinienne.

L’organisation appelle les autorités à « révéler toutes les circonstances de cet incident » et à garantir les soins nécessaires au militant. Elle assure maintenir sa réunion de coordination ouverte « pour informer l’opinion publique nationale et internationale et adapter sa position à l’évolution de la situation ».

+ Une figure de la gauche marocaine +

Sion Assidon, ancien militant d’extrême gauche et opposant au régime Hassan II durant les “années de plomb”, est considéré comme l’un des plus ardents critiques de l’État israélien et de toute forme de normalisation avec Tel-Aviv. Son engagement au sein de BDS Maroc et de la Front marocain lui a valu une renommée nationale et internationale, souligne le communiqué.

Article19.ma