Analyse – Le Liban et un nouveau 7 mai

Par ornella sukkar*

Ce qui s’est passé hier, à la suite d’une embuscade visant l’armée libanaise lors de l’inspection d’un dépôt d’armes destiné à être démantelé dans la vallée de Zbqine, porte en lui les signes d’un scénario similaire à celui du 7 mai 2008. Cette année-là, le gouvernement libanais, présidé par Fouad Siniora, avait décidé de démanteler le réseau de télécommunications privé du Hezbollah et de limoger le chef de la sécurité de l’aéroport de Beyrouth, le général Wafiq Choucair, accusé de liens avec le parti. Le Hezbollah avait alors considéré ces décisions comme une déclaration de guerre, les qualifiant d’atteinte à son infrastructure défensive face à Israël.

Aujourd’hui, une image semblable se reproduit, avec la tentative de démanteler l’arsenal militaire du parti, une démarche qui comporte des dimensions sécuritaires à caractère de « discorde confessionnelle » et qui pourrait, selon certains observateurs, mener à un affrontement entre l’armée libanaise et le Hezbollah. Cela placerait le Liban devant la possibilité de troubles internes similaires à des crises historiques passées, telles que les événements du milieu des années 1950, lorsque la dimension régionale s’entremêlait avec les divisions internes autour de l’identité et du rôle du pays.

Cependant, le contexte actuel diffère par la nature du conflit : il est passé de slogans nationalistes et panarabes à des trajectoires liées à la normalisation et aux nouvelles alliances régionales. De plus, le centre de gravité, selon des analystes, est passé d’un rapport dominé par la composante chiite à une situation marquée par l’ascension du rôle sunnite, dans le cadre de ce que l’on appelle le « nouveau projet du Moyen-Orient », associé aux intérêts américains et israéliens. Ce projet viserait, selon certains experts, à pousser vers la normalisation et à ouvrir des perspectives d’investissements économiques. Cette vision commence à se manifester à travers l’activité médiatique saoudienne en Syrie, présentant Damas comme un modèle économique, en coordination avec la France, favorable à la solution à deux États en Palestine. Dans ce cadre, les mouvements Hamas et Hezbollah se retrouvent directement tenus pour responsables de tout éventuel échec, ce qui risque de détourner le conflit d’une confrontation avec les politiques israéliennes y compris le génocide et les outils de siège comme « l’arme de la famine » vers une guerre contre le « terrorisme » et les groupes armés non étatiques.

C’est dans ce contexte que la visite de l’envoyé américain au Liban, Tom Barrack, a porté un message indiquant qu’il n’existait aucune garantie claire concernant le comportement d’Israël, et que le gouvernement libanais devait traiter la question de l’exclusivité des armes sans la lier à des garanties réciproques. Pour certains observateurs, cette position rend le Liban plus vulnérable à des risques de partition ou d’escalade confessionnelle. Dans une perspective plus large, le Hezbollah ne disparaîtra pas militairement facilement ; l’histoire montre que les interventions étrangères ne résolvent pas les problèmes structurels mais les compliquent davantage. L’objectif, aujourd’hui selon certaines analyses, serait d’affaiblir le parti sur la scène interne tout en maintenant sa présence comme un outil dans le calcul du conflit régional, surtout que l’Iran demeure un acteur central, avec des voies d’approvisionnement et de financement toujours actives à travers la situation instable en Syrie et au Liban.

Selon des estimations publiées par l’Institut d’études de sécurité de Tel-Aviv et d’autres centres de recherche, le parti dispose de dizaines de milliers de roquettes et de munitions stockées dans des sites mobiles et secrets, ce qui rend son élimination militaire extrêmement complexe, malgré les capacités aériennes israéliennes. Cet arsenal lui confère une capacité de dissuasion essentielle et une large marge de manœuvre.

De plus, le parti bénéficie d’un vaste réseau interne comprenant une base populaire organisée, des institutions sociales, une représentation parlementaire et des alliances politiques, rendant toute solution militaire isolée coûteuse sur les plans politique et social.

Ainsi, bien que l’opération ayant visé l’armée libanaise soit grave, il est peu probable qu’elle pousse le parti à un affrontement direct avec l’État ou l’armée, faute d’intérêt immédiat à déclencher un conflit interne. Des experts estiment que le Hezbollah préfère exploiter les positions et les événements pour renforcer son image de cible extérieure, tout en maintenant, du moins dans son discours, un engagement vis-à-vis des résolutions internationales, notamment la résolution 1701.

Il est probable que le Hezbollah reste présent militairement, mais qu’il adapte la taille et la nature de son arsenal pour l’utiliser comme levier régional ou comme force de réserve en cas de reprise du conflit irano-israélien. Dans le contexte actuel, on peut dire que l’arsenal du parti conserve un poids régional et international ainsi qu’un soutien interne, avec la possibilité de l’utiliser dans le cadre de la rivalité irano-saoudienne au Liban, ce qui pourrait provoquer une montée des tensions confessionnelles dans des zones comme Beyrouth, Tripoli et la Békaa, alimenter un discours médiatique mobilisateur et renforcer les divisions sectaires, plaçant le pays face à une nouvelle équation de dissuasion… La question reste : cette équation sera-t-elle en faveur du parti ou à son détriment ?

* Journaliste Libanaise specialisee dans les affaires géopolitiques et etudes orientales.

