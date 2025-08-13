Météo – Au Maroc fait face à des records de chaleur de Larache et Smara

— Des écarts de températures allant jusqu’à +17°C par rapport aux normales saisonnières

Le Maroc connaît actuellement une vague de chaleur exceptionnelle, touchant aussi bien les villes situées à l’intérieur du pays que les zones côtières habituellement tempérées. Selon la Direction générale de la météorologie (DGM), les températures maximales enregistrées le 12 août ont dépassé les normales saisonnières de 3 à 17 degrés.

Des records absolus à Laâyoune

Constat : Le 9 août, la ville de Laâyoune a atteint 49,2°C, un record absolu et mensuel, dépassant le précédent maximum de 47°C enregistré en août 2016. Les plus grands écarts par rapport aux moyennes climatologiques ont été relevés à Larache (+17°C, 44°C mesurés contre 27°C en moyenne), Sidi Slimane (+13°C, 47°C contre 34°C), Marrakech (+11°C, 45°C contre 34°C), Bouarfa (+7°C, 44°C contre 37°C) et Smara (+8°C, 45°C contre 37°C).

Des côtes également touchées

Les zones littorales, comme Casablanca, Safi et Essaouira, ont connu des hausses comprises entre +5°C et +8°C, en raison d’un affaiblissement de l’influence océanique et de l’intrusion d’air continental chaud.

Cette situation résulte d’un renforcement de l’anticyclone subtropical sur l’Afrique du Nord et de l’activité du bas thermique saharien, entraînant la remontée d’air chaud et sec, parfois accentuée localement par « l’effet de foehn » sur les versants atlantiques et rifains, relève le site arabophone Hespress, citant la DGM.

« L’effet de foehn » est un phénomène météorologique qui se produit lorsqu’une masse d’air humide franchit une chaîne de montagnes. Ainsi, les zones situées sous le vent d’une montagne peuvent connaître un temps plus chaud et plus sec que les zones à l’avant, parfois avec des écarts spectaculaires.

Prévisions et vigilance

À partir du mercredi 13 août, la vague de chaleur, accompagnée de vents de chergui, doit persister sur la majorité des régions intérieures et méridionales, avec plusieurs provinces placées en vigilance orange.

Les maximales devraient atteindre 44 à 47°C à Tata, Assa-Zag, Smara, Boujdour et Oued Ed-Dahab ; 42 à 44°C à Fès, Meknès, Sidi Slimane, Béni Mellal, Marrakech, Taroudant et Guelmim ; et 38 à 42°C dans certaines zones côtières proches de Dakhla.

Les conditions chaudes à très chaudes devraient se maintenir dans les prochains jours sur les plaines intérieures nord et centre, le sud-est et l’intérieur des provinces sahariennes. Les côtes atlantiques et le nord du pays connaîtront un rafraîchissement progressif, avec des maximales entre 26 et 34°C.

Phénomènes associés

La DGM prévoit des nuages bas fréquents le matin et la nuit sur les côtes atlantiques et la façade méditerranéenne, parfois accompagnés de brouillard ou de bruine.

Des nuages instables se développeront l’après-midi sur le Haut et le Moyen Atlas ainsi que le Rif, donnant lieu à des averses orageuses localisées. Des vents modérés à forts sont attendus sur Tanger, le sud de l’Atlas, le sud-est et l’est des provinces sahariennes, avec possibilité de soulèvements de poussière, ajoute la même source.

Article19.ma