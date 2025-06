Sahara – La présidence rwandaise parle de “coopération algéro-rwandaise” ni plus ni moins (Vidéo)

Démenti cinglant à la propagande d’Alger. Et pour cause, dans un tweet sur X, la Présidence rwandaise a annoncé que le président Kagame et son homologue algérien ont dirigé des discussions bilatérales avec leurs délégations respectives avant d’assister à la signature d’une série d’accords couvrant “les domaines du transport aérien, de l’exemption de visa, de la communication, de la police, des industries pharmaceutiques, de l’enseignement supérieur, de l’agriculture, de l’entrepreneuriat, des télécommunications, de la justice, de la formation professionnelle et de la promotion des investissements.”

Aucune mention n’a été faite du Polisario. D’ailleurs, dans sa brève allocution en anglais, le président Kagame n’a parlé ni des séparatistes, ni du conflit du Sahara créé de toutes pièces par Alger.

Article19.ma